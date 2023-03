Valeria Marini, avete mai visto la sua casa? Bella da morire

Valeria Marini è orgogliosa della sua splendida casa romana, situata nei pressi di Piazza di Spagna. Le finestre del meraviglioso appartamento si affacciano tutte sulla Barcaccia, per una vista veramente “stellare”.

La showgirl Valeria Marini ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Repubblica” in cui ha parlato dei sacrifici fatti per costruirsi una casa che la potesse rispecchiare pienamente: “Questa casa è il mio nido, la mia tana che mi sono conquistata da sola, con un mutuo pagato interamente con il mio lavoro”.

E ancora: “È il sogno che si è avverato. Prima ho abitato in altre due case a piazza di Spagna, ma ero in affitto. Sono qui dal 2015 e ho scelto tutto io, nei minimi dettagli: dai pavimenti in marmo, alla scala, ai soffitti dorati. Questo appartamento mi rilassa e mi rigenera, è la batteria che mi ricarica”.

L’abitazione sorge in una posizione privilegiata con vista su Piazza di Spagna, foto e quadri di grandi donne tappezzano le pareti, da Marilyn alla Ekberg, dalla Loren alla Bardot, mentre un maxischermo giganteggia in cima al caminetto ecologico scoppiettante. Nell’attico romano di Valeria Marini ogni cosa poi parla di lei, anche grazie alle pareti e ai soffitti specchiati.

La cucina è lo spazio più sobrio e modesto: “Ma poi dove lo troverei il tempo per cucinare? Volendo so comunque preparare bene i primi piatti, anche quelli sardi. Seguo un’alimentazione precisa, ricca di integratori. E siccome sono molto golosa e perennemente a dieta, mi piace profumare la casa di vaniglia. Così ho la sensazione di vivere dentro una pasticceria”.

Il “nido” di Valeria Marini a Roma è “stellare”: la vista su Piazza di Spagna è mozzafiato

Nel soggiorno si trova un divano bianco con cuscini decorati da labbra rosse stampate, dopo il salotto, dal soffitto spiovente tempestato di stelle, troviamo la terrazza, mentre la camera di Valeria reca sulla porta l’eloquente cartello “Stanza della Principessa”. “Questo è il cuore della casa, la camera da letto dove c’è la grande vasca circolare e la toletta per il trucco” spiega la showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

“Qui mi sento come su una nuvola, poi scendo giù e mi ritrovo nella piazza più bella del mondo. Ma al bello non ci si abitua mai. Piazza di Spagna ha una magia che mi stupisce sempre. È un palcoscenico naturale e mi piace entrare in scena, essere circondata dall’affetto di tutti, non sentirmi mai sola” aggiunge estasiata Valeria.

I veri padroni della casa, però, sono senz’altro gli adorati gatti di Valeria Marini, Sua Maestà grigio e Sexy Star bianco, che girano per le stanze incuranti di tutti, coccolati dalla loro affezionatissima mamma umana.