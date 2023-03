Platinette, prima e dopo: com’era prima del drastico dimagrimento

Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi, da alcuni anni ha sconfitto un problema che lo accompagnava da anni, quello della fame compulsiva, raggiungendo l’obiettivo di un forte dimagrimento.

Mauro Coruzzi, alias Platinette, è una delle presenze fisse nel programma di Rai 1 “ItaliaSì!”, condotto da Marco Liorni, ma qualche anno fa ha dovuto allontanarsi temporaneamente dal programma per fare i conti con un disturbo che lo attanagliava e gli impediva di vivere al meglio: la fame compulsiva.

Finalmente, a fine 2019, dopo un doloroso processo, Coruzzi/Platinette pubblica su Instagram un post con una caption molto significativa: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”. Le sue parole corredano 2 immagini che mostrano il suo incredibile cambiamento.

Le foto ritraggono Platinette prima e dopo un notevolissimo dimagrimento: il corpo dello showman ha subito una trasformazione incredibile, di certo funzionale a salvaguardare il suo benessere. Dopo molto tempo, Mauro Coruzzi ha avuto infatti la forza di affrontare il desiderio di mangiare senza limiti.

Il cambiamento è davvero notevole: nella prima foto a sinistra Platinette si mostra su un letto in biancheria intima in stato di forte sovrappeso, mentre, nella foto a destra, Mauro è nella sede della radio in cui lavora, RTL, ed esibisce una linea molto più snella. “Hai tutta la mia ammirazione” commenta la ex velina Maddalena Corvaglia.

Platinette ha affrontato un percorso complesso e importante per sconfiggere la fame compulsiva

L’artista ha deciso di intervenire in maniera decisa, sottoponendosi a un intervento di chirurgia bariatrica. Nel dettaglio, una riduzione chirurgica dello stomaco, per limitare l’assunzione di cibo raggiungendo prima il senso di sazietà. “Ho concordato con i medici una riduzione limitata e l’operazione funziona, anche a distanza di tempo” ha dichiarato poi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

Platinette ha guardato in faccia il suo demone personale, quello della fame nervosa, una compulsione che spinge a mangiare senza fermarsi, anche quando non se ne ha un reale bisogno.

Purtroppo, nonostante i grandi risultati raggiunti con il dimagrimento, negli ultimi giorni, precisamente il 14 marzo scorso, Mauro Coruzzi ha subito un ictus ischemico, destando preoccupazione nei suoi supporter e fan.

Lo ha riferito il suo agente, specificando che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Forza Mauro, un augurio di pronta guarigione!