“Ossessionata da me”: Valeria Marini senza freni su Pamela Prati

La showgirl Valeria Marini ha raccontato diversi retroscena sul rapporto con la collega Pamela Prati: si è parlato di un’ossessione.

Negli ultimi anni Pamela Prati sta facendo parlare molto di sé. Attiva nel mondo dello spettacolo da quando era ventenne, può vantare sicuramente una carriera lunga e di successo. Adesso è impegnata al Grande Fratello Vip, ma in questi giorni la collega Valeria Marini si è lasciata andare, raccontando del loro rapporto.

Adesso la celebre valletta del Bagaglino è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia da diverse settimane, ma nessuno scandalo sembra averla ancora toccata particolarmente. Dopo il caso chiuso dell’attore Marco Bellavia e la triste uscita di Elenoire Ferruzzi, il pubblico sembra più concentrato sulla nascita di nuovi amori. Per ora, infatti, l’attenzione sembra più catalizzata sulla campionessa di scherma Antonella Fiordelisi.

In questi giorni, quindi, Valeria Marini ha partecipato come ospite a La vita in diretta di Alberto Matano, dove era presente anche la conduttrice Francesca Fagnani. Qui i tre hanno parlato proprio di Pamela Prati e del legame che esiste tra di loro. Ecco cosa è stato rivelato: si è parlato di un provino, di gelosia e addirittura di un’aggressione.

Valeria Marini e Pamela Prati, gelosia e ossessione?

Tempo fa Pamela Prati è stata ospite a Le belve di Francesca Fagnani e alla presentatrice aveva parlato di uno dei primi provini di Valeria Marini, a cui lei avrebbe assistito. “Un giorno Valeria venne a fare un provino e Pingitore mi disse: ‘Pamela, che ne pensi se prendiamo questa ragazza che assomiglia un po’ a Marilyn?’ E io dissi di sì“.

In un certo modo, la celebre showgirl si sarebbe “vantata” di aver “scoperto” Valeriona. A questo punto la conduttrice ha chiesto alla bionda se fosse vero, e lei ha dato una versione un pochino diversa, spiegando che in realtà l’intervento della collega non fu decisivo per la riuscita del provino e che la sua gratitudine va tutta al produttore Nino Pingitore.

Infine, ha svelato che all’epoca sembrava che ci fosse una certa ostilità. “Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. […] Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però ho ancora i segni… […] Se ho cicatrici? No, non ne voglio parlare, è tutto passato“. Tra le due oggi, quindi, ci sarebbe un rapporto sereno.