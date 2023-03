Francesco Renga, dove vive dopo la rottura da Ambra: la casa è fotonica

Il cantante Francesco Renga, dopo la fine del suo matrimonio con Ambra Angiolini, ha voluto dedicarsi a sé stesso e si è concesso una nuova dimora, dove cominciare una nuova vita. Si tratta di una mega villa con piscina annessa.

La storia d’amore tra il cantante Francesco Renga e Ambra Angiolini purtroppo è naufragata nel peggiore dei modi, terminando in un doloroso divorzio. Oggi i due hanno raggiunto un equilibrio, mantenendo ottimi rapporti, soprattutto per il benessere dei loro due figli, Jolanda e Leonardo.

Ovviamente, la gestione del post-divorzio non è stata semplice per i due ex coniugi: in particolare, Renga ha deciso immediatamente di cambiare domicilio, restando però nei paraggi della vecchia casa per non scombussolare troppo i figli. In quella prima fase, la cosa più importante era salvaguardare il benessere dei ragazzi.

Quando però Jolanda e Leonardo sono diventati grandi, Francesco Renga ha deciso di pensare a sé stesso, allontanandosi del tutto dalla sua vecchia vita, per trasferirsi in una nuova abitazione che ha fatto ristrutturare, dotandola di tutti i comfort possibili. Qui ha creato un nido da condividere con la nuova compagna, la chef e imprenditrice Diana Poloni.

Renga ha deciso di stabilirsi nella zona dei Ronchi, alture nella provincia di Brescia: in questa cornice suggestiva sorge la mega villa dove il cantante ha deciso di ricominciare. Numerosi lavori sono stati effettuati per rendere l’edificio funzionale e accogliente, lussuoso e raffinato, insomma un vero e proprio castello degno di un re.

Dopo la fine del matrimonio con Ambra, Francesco Renga ha cambiato casa: la sua nuova villa è una bomba

Dalla villa si gode un panorama strabiliante e mozzafiato: pare che lo stesso Francesco Renga abbia partecipato al processo creativo per rivoluzionare l’edificio originale, in modo da renderlo ancora più bello. La ristrutturazione è durata parecchio tempo, tanto che in rete abbondano le foto in cui si può osservare la villa ricoperta di impalcature.

L’abitazione di Francesco Renga si candida a diventare una delle dimore più prestigiose e invidiate della zona. Secondo indiscrezioni raccolte dal Giornale di Brescia, infatti, la villa sarà circondata da un grandissimo e rigoglioso parco, mentre l’interno sarà caratterizzato da un futuristico open space con immense vetrate da cui potrà filtrare la luce naturale.

Il progetto porta la firma dell’architetto Luigi Serboli: i materiali utilizzati per le rifiniture della casa sono pietra e marmo, mentre il solaio è in cemento armato. A completare la meraviglia, c’è la piscina privata, che offre ristoro a Francesco Renga e alla sua bella famiglia allargata.