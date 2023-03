Gianni Sperti, chi è l’ex moglie: la conoscete tutti quanti

Gianni Sperti, opinionista di punta di “Uomini e Donne” insieme a Tina Cipollari, ha alle spalle un matrimonio fallito con una delle showgirl più note dello spettacolo italiano. Ora emergono i motivi della rottura.

Il ballerino Gianni Sperti ha messo da parte da tempo la sua carriera nel mondo della danza, per diventare uno dei protagonisti di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Insieme a Tina Cipollari, Sperti non risparmia commenti e frecciatine a corteggiatori e corteggiati, animando le puntate delle show e aggiungendo pepe alle varie dinamiche del programma.

Nel suo passato c’è una lunga storia d’amore con un personaggio celebre dello showbiz: durante le riprese di “La sai l’ultima?” il danzatore conosce una talentuosa showgirl e i due si innamorano, iniziando una relazione che li porterà fino all’altare. La dolce metà di Gianni Sperti è stata la bellissima Paola Barale, lanciata da Mike Buongiorno con il programma “La Ruota della Fortuna”.

I due si sposano il 20 giugno del 1998, facendo sognare i telespettatori. Sembrano una coppia inossidabile, ma, alla fine, la loro relazione naufraga miseramente appena 4 anni dopo il fatidico sì. All’epoca, in molti affibbiano al modello Raz Degan la colpa della rottura, ma, in realtà, solo nel 2002 Paola Barale ufficializza la nuova storia con l’affascinante israeliano.

Dopo molti anni, invece, emerge una verità inedita: la fine della storia tra Gianni Sperti e la Barale avrebbe avuto delle ragioni ben più gravi di una semplice sbandata. Secondo quanto dichiarato da Paola in persona, all’epoca delle nozze, lei e Gianni avrebbero avuto punti di vista inconciliabili con la riuscita di un matrimonio felice.

Gianni Sperti ha una ex moglie celeberrima: emergono le ragioni della fine del loro matrimonio

A “La Confessione” su Discovery +, la bionda ex sosia italiana di Madonna ha dichiarato: “Il divorzio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Lui era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Inoltre, Paola, partecipando a “Live – Non è la D’Urso” ha chiarito anche: “Non ho la necessità di fare un figlio. Credo di non aver mai fatto figli perché non ho mai avuto vicino une persona che mi ha invogliato. In realtà, quando ero sposata con Gianni Sperti lui li voleva, però io ero impegnata sul lavoro, e lui non aveva una situazione stabile”.

Non si è fatta attendere però la replica di Gianni Sperti, dalle colonne di “Novella 2000”: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare. Ognuno di noi è libero di avere pensieri positivi o pensieri negativi. A me restano solo ricordi positivi, quando mi capita di ripensarci”.