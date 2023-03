Return to Silent Hill: i dettagli sul reboot

Giungono importanti novità per quanto riguarda Return to Silent Hill.

Il film rappresenta un reboot della saga cinematografica tratta dal celebre videogioco.

Novità significative nelle ultime ore in merito a Return to Silent Hill, nuovo film tratto dal famosissimo videogioco Konami e reboot della saga cinematografica. Queste riguardano, in particolare, non soltanto il cast della pellicola ma anche la possibile trama.

Return to Silent Hill: il ritorno di Christophe Gans

Silent Hill è pronto ormai a fare il suo ritorno nei cinema. Nel prossimo mese di aprile, dovrebbero avere inizio in Germania e in altre zone dell’Europa dell’est le riprese del reboot, che vedrà impegnato alla regia Christophe Gans. Si tratta per chi non lo sapesse del regista del primo film di Silent Hill del 2006 con Radha Mitchell e Sean Bean.

Altri lavori di Gans consistono poi in Necronomicon, film del 1993 basato sull’opera di Howard Phillips Lovecraft, e in La bella e la bestia, adattamento del 2014 della nota fiaba con protagonisti Léa Seydoux e Vincent Cassel. Il regista si occuperà tra l’altro per il reboot di Silent Hill anche della sceneggiatura, avvalendosi della collaborazione di Sandra Vo-Anh e di quella di William Josef Schneider.

Il cast del reboot

Il cast del film sarà composto principalmente da Jeremy Irvine e da Hannah Emily Anderson. Irvine è diventato famoso per il suo ruolo in War Horse del 2011 di Steven Spielberg oltre che per la parte di Pip in Grandi Speranze, film del 2012 diretto da Mike Newell e adattamento del celebre romanzo del 1861 di Charles Dickens.

Hannah Emily Anderson ha invece preso parte in passato ad un altro film horror come Saw Legacy, ottavo capitolo della nota saga cinematografica di Saw del 2017. Da menzionare anche la partecipazione a X – Men Dark Phoenix del 2019 di Simon Kinberg.

La trama del film

Novità sono giunte come detto anche in merito alla trama di Return to Silent Hill. Le vicende del film dovrebbero trarre ispirazione in particolare dal secondo capitolo della saga videoludica: al centro della storia il dolore di un uomo di nome James (Irvine) per la perdita del suo vero unico amore (Anderson).

Un giorno, una misteriosa lettera finisce con il portare James a Silent Hill in cerca della donna: il nostro protagonista si ritroverà però ben presto a che fare con una città totalmente diversa da quella conosciuta tempo prima, con l’incontro con diverse creature oscure e terrificanti che porteranno l’uomo a mettere in dubbio la sua stessa sanità mentale.

Queste le dichiarazioni sul film da parte del regista Christophe Gans: “Return to Silent Hill è una storia d’amore mitologica su qualcuno così profondamente innamorato da essere disposto ad andare all’inferno per salvare la persona a cui tiene. Sono felice che i meravigliosi attori Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson abbiano scelto di accompagnarci in questo viaggio psicologico in un mondo horror che spero possa essere di gradimento ai fan della saga di Silent Hill“.