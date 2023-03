Harry e Meghan, altro figlio in arrivo: l’indiscrezione mette in secondo piano Carlo

I duchi di Sussex non smettono di far parlare di loro, stupendo l’opinione pubblica ogni volta con qualcosa di nuovo. Secondo i rumors, Meghan sarebbe incinta e questo metterebbe ancora in ombra Carlo prossimo all’incoronazione.

Non c’è pace per il povero Re Carlo III: sempre più a ridosso della sua attesissima cerimonia di incoronazione, il figlio Harry e la moglie Meghan continuano a rubargli la scena con nuovi gossip. Dopo il trambusto causato dal libro confessione di Harry, ora voci insistenti darebbero per certa una nuova gravidanza di Meghan Markle.

Dopo il primogenito Archie e la sorellina Lilibeth, i duchi di Sussex aspetterebbero dunque il terzo figlio. A far scattare i pettegolezzi sono state le ultime immagini di Meghan apparse su Instagram per la Giornata Internazionale della Donna. L’8 marzo la Markle ha visitato la sede dell’associazione Harvest Home, sostenuta dalla sua fondazione Archewell, dove ha creato un flagship per neonati.

Questa visita a sorpresa, unita all’interesse dimostrato dalla duchessa nei confronti di corredini e vestitini per bebè, per non parlare della scelta di un outfit nero snellente, hanno fatto rizzare le antenne agli osservatori dei Royals, relegando Carlo a un ruolo da comprimario. Di fronte a questa novità, persino l’incoronazione perde appeal.

L’attrice avrebbe celato la presunta dolce attesa scegliendo di indossare un maxi cappotto nero in cachemire di Max Mara, dal valore di oltre 5mila dollari, sopra un maglione ampio e dei pantaloni di Altuzarra, sempre neri. Sul versante accessori, una borsa Chanel e dei sabot di Valentino: insomma, se di gravidanza si tratta davvero, la duchessa intende interpretarla con stile.

Meghan Markle incinta del terzo figlio? Re Carlo nuovamente eclissato dai Sussex

La sorpresa di Meghan le ha fruttato una pioggia di complimenti e commenti positivi. I follower hanno commentato in massa il post pubblicato sul profilo Instagram dell’associazione: “Meghan è una donna fenomenale. Harvest Home grazie per l’ottimo lavoro che fai e continui a fare per aiutare i meno fortunati che Dio ti benedica!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harvest Home (@harvesthomela)

E ancora: “Meghan non delude”, “Ti amiamo Meghan ❤️ e congratulazioni a Harvest Home 🌸”, “Grazie mille per quello che fai per aiutare molti. 👏❤️❤️ Meghan, la Duchessa del Sussex è un cuore d’oro. 😍”, “Adoro la Duchessa”.

Ora in molti si aspettano che al più presto Harry e Meghan annuncino la nuova gravidanza: gli esperti della Corona inglese temono che i turbolenti coniugi potrebbero scegliere proprio la data dell’incoronazione, il prossimo 6 maggio, per dare l’annuncio ufficiale. Un’altra stoccata contro Re Carlo, per metterlo in ombra e continuare così la battaglia che sta lacerando la Royal Family.