Re Carlo, lui non potrà mai mangiarli: eppure piacciono a tutti

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, prevista per il 6 maggio prossimo, si avvicina sempre di più ed emergono nuove curiosità circa la Royal Family: per protocollo i Royals non possono assaggiare determinati cibi.

La vita dei reali inglesi non è tortuosa solo a causa del susseguirsi di beghe e scandali: a quanto pare, la Royal Family deve attenersi a una serie di severe regole culinarie. Pare che Carlo III, oltre alla Corona, abbia ereditato dalla madre Elisabetta anche tutto un fardello di rinunce, relative a cibi non graditi alla Queen e quindi da evitare per vari motivi.

Incredibilmente, in questa “lista nera” gastronomica ci sarebbe un piatto irrinunciabile per gli italiani, ovvero la pasta. La regina Elisabetta non era una grande fan dei carboidrati e, come se non bastasse, riteneva che mangiare la pasta potesse provocare “spiacevoli rumori imbarazzanti”. Così, via, pastasciutta bandita da Corte.

Per evitare imbarazzi poco nobili, meglio evitare anche aglio e cipolla. Un alito poco profumato ha ben poco di regale, ovvio. Lo ha confermato anche la moglie di Carlo, durante la sua partecipazione a Masterchef Australia. Camilla ha rivelato che nelle occasioni ufficiali non si può preparare mai nulla contenente troppo aglio.

Infatti, l’ex chef reale Darren McGrady ha confermato che i cuochi di palazzo hanno il divieto assoluto di servire in tavola ai Royals dei cibi con abbondanza di aglio e cipolla. Insomma, in nome dell’etichetta si può sacrificare ogni cosa, anche la possibilità di enfatizzare i sapori con un tocco più deciso.

Non solo scandali per Re Carlo, ma anche rinunce: una serie di prelibatezze sono vietate al sovrano

Ragioni pratiche e di sicurezza, invece, sono alla base di un divieto ancora più rigido. Niente frutti di mare e crostacei per Re Carlo e per i membri della Famiglia Reale. Il motivo in questo caso è molto semplice, questi tipi di alimenti possono causare seri problemi, come allergie e intossicazioni. Inoltre, poiché si consumano con le mani, molluschi e ostriche non sono adatti all’immagine composta della monarchia.

Per sicurezza, meglio tenersi alla larga anche dalla carne cruda e dall’acqua di rubinetto: il rischio intossicazione alimentare per i reali deve essere sempre scongiurato in ogni modo possibile.

Infine, niente patate, la Regina odiava il loro sapore, e niente foie gras, questa volta per decisione proprio di Re Carlo III, il quale considera inaccettabile il trattamento riservato alle oche per poter ottenere questo tipo di pregiata crema.