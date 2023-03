Blackberry: il trailer del film sul primo smartphone

Pubblicato sul canale YouTube ufficiale di IFC Films del film.

I dettagli in merito a Blackberry, film diretto da Matt Johnson.

Nel prossimo mese di maggio arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi Blackberry, film incentrato sulla storia della nascita e della caduta del primo smartphone in assoluto della storia.

Blackberry: pubblicato il trailer del film

IFC Films ha divulgato sul proprio canale YouTube ufficiale il trailer di Blackberry. Come mostrato anche dalla clip, la pellicola sarà basata sulle vicende relative non solo all’ascesa ma anche alla rapida caduta dello smartphone prodotto e lanciato dall’azienda tecnologica canadese Blackberry.

Arrivato sul mercato ufficialmente nel 1999, il primo smartphone, telefono con tastierina da usare con entrambi i pollici che permetteva anche di mandare e di rispondere alle email, costituì per il mercato una vera e propria rivoluzione, dovendo però molto presto cedere il passo alla spietata concorrenza agli iPhone e all’universo di Android.

La storia del film ripercorre dunque la storia dei due inventori del Blackberry Mike Lazaridis e Doug Frenin che decidono di rivolgersi all’imprenditore Jim Balsillie allo scopo di poter riuscire a lanciare la propria rivoluzionaria idea.

Ecco dunque di seguito il trailer di Blackberry, film che uscirà prima in Canada il 28 aprile per poi arrivare anche nei cinema statunitensi e in Europa il prossimo 12 di maggio.

La regia e la sceneggiatura

Blackberry sarà diretto da Matt Johnson, che è già stato regista in passato di alcuni film indipendenti come ad esempio The Dirties del 2013 e Operation Avalanche del 2016.

Lo stesso Matt Johnson si occupa poi anche della sceneggiatura insieme a Matt Miller: si tratta per l’appunto di una sceneggiatura non originale, ispirata al libro del 2015 Losing the signal: the untold story behind the extraordinary rise and spectacular fall of Blackberry.

Queste le dichiarazioni dello stesso Miller in merito al film: “Per me si tratta di un’enorme storia di successo. So che la gente pensa che si tratti un po’ di uno scherzo per via della loro rapida caduta, ma hanno anche avuto un’ascesa vertiginosa“.

Il cast del film

A far parte del cast di Blackberry ci saranno principalmente Jay Baruchel, Glenn Howerton e lo stesso Matt Johnson, che interpreteranno rispettivamente Mike Lazaridis, Jim Balsillie e Doug Frenin. Dopo aver preso parte a Million Dollar Baby di Clint Eastwood del 2004, Baruchel ha recitato anche in altri film come Tropic Thunder del 2008, Una notte al museo 2 del 2009 e Cosmopolis di David Cronenberg del 2012.

Howerton ha fatto invece parte in passato di Serenity del 2005 di Joss Whedon e di Crank del 2006 di Mark Neveldine e Brian Taylor, anche se l’attore è noto soprattutto per il ruolo di Dennis Reynolds nella serie tv C’è sempre il sole a Philadelphia.