Luna Marì, perché la figlia di Belen e Antonino ha gli occhi azzurri: il motivo è ben preciso

Luna Marì, la figlia nata dalla relazione tra Belen Rodriguez e il suo ex compagno Antonino Spinalbese, è una bambina bellissima e molto somigliante a entrambi i genitori, tranne per un particolare che ha fatto discutere i fan.

Dalla storia d’amore ormai conclusa tra la bella modella e conduttrice argentina Belen Rodriguez e l’hair stylist Antonino Spinalbese, rientrato dopo due settimane, non senza strascico di polemiche, nella casa del Grande Fratello Vip, nel 2021 è nata una splendida bambina, Luna Marì, orgoglio di mamma e papà.

Ultimamente, poi, per Belen la vita sentimentale sembra aver ricominciato a filare per il verso giusto, grazie al riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino. La showgirl sta vivendo un ritorno di fiamma con l’ex ballerino, conosciuto durante il programma Amici di Maria De Filippi e i due sembrano avviati a costruire una grande famiglia allargata con il figlio in comune Santiago e la piccola Luna Marì.

Per Belen e Stefano sono ormai lontani gli anni passati separati. Il momento di distanza maggiore per la coppia ritrovata è stato senza dubbio segnato proprio dalla relazione tra la conduttrice e Antonino Spinalbese, conosciuto a Ibiza nel 2020 e padre della seconda figlia di Belen, nata a luglio del 2021.

Luna Marì è una splendida bimba, molto allegra e vivace. Il suo visetto espressivo ha conquistato il cuore di tutta la famiglia Rodriguez e ovviamente anche quello di Stefano e del fratello maggiore Santiago e dei fan di mamma e papà. In particolare, però, un dettaglio del suo volto ha scatenato la curiosità del pubblico sia di Belen che di Spinalbese.

Gli occhi azzurri di Luna Marì: i fan si interrogano sul dettaglio della figlia di Belen e Spinalbese

Luna Marì, a differenza dei genitori, possiede infatti due enormi occhioni azzurri e di conseguenza in molti non hanno potuto fare a meno di chiedersi da chi la bambina li abbia ereditati, visto che Belen e Antonino hanno entrambi gli occhi scuri e profondi. Il quesito ha sollevato gran curiosità, creando un vero e proprio dibattito in rete.

A gran voce, il popolo del web ha dunque rivolto la domanda direttamente e senza troppi giri di parole al padre della bambina, Antonino Spinalbese, il quale non si è tirato indietro e ha messo a tacere le voci ironiche che circolavano e che mettevano in dubbio la sua effettiva paternità.

“Non lo sappiamo in realtà. Mia madre mi ha detto che mia nonna paterna aveva gli occhi azzurri, quindi potrebbe essere per quello” ha tagliato corto il noto parrucchiere, in una storia Instagram.