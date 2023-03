Rossella Brescia, il marito lo conosce tutta Italia: ecco chi è

Rossella Brescia, ballerina iconica della tv italiana, conduttrice televisiva e radiofonica, dopo un matrimonio naufragato, ha trovato da oltre dieci anni la serenità accanto a un personaggio molto celebre del mondo della danza.

Ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e insegnante di danza: Rossella Brescia, nata a Martina Franca il 20 agosto del 1971, è una delle artiste più complete nel panorama dello spettacolo italiano. Per lungo tempo è stata protagonista su Canale 5, come prima ballerina a “Buona Domenica” e insegnante di danza classica, prima della Celentano, ad “Amici”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Rossella Brescia ha avuto una lunga relazione con il regista televisivo Roberto Cenci. I due si sposano nel 2000, ma il loro matrimonio naufraga poi nel 2008, quando la coppia si separa, rendendo pubblica la notizia tramite un comunicato congiunto.

Qualche anno dopo la fine del matrimonio, però, il cuore di Rossella torna a palpitare, complice proprio il mondo della danza. A teatro, infatti, durante la messa in scena della “Carmen” che la vede protagonista, la Brescia conosce il suo attuale compagno, il noto coreografo e regista Luciano Mattia Cannito.

Rossella e Luciano condividono spesso la ribalta e hanno partecipato anche insieme ad “Amici di Maria De Filippi”, la Brescia come ballerina professionista e Cannito come giudice esterno prima e come professore poi. Il loro legame è molto forte ed è dunque sia sentimentale che professionale.

Per il cinquantesimo compleanno di Rossella, Luciano Cannito le ha dedicato un dolcissimo pensiero su Instagram, pubblicando una loro foto accompagnata da parole molto significative: “Buon compleanno amore mio. Insieme da tantissimo tempo, col privilegio di conoscere profondamente la splendida persona che sei al di là della bellezza”.

E ancora: “La tua semplicità che spiazza, la tua simpatia, la tua generosità senza fine, il tuo immenso talento, che continui ad alimentare con studio e disciplina, fanno di te una grande donna e una grande artista”.

Da parte sua, anche Rossella Brescia ha descritto con molta tenerezza il compagno: “È un uomo signorile… d’altri tempi. È pieno di attenzioni che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere. Come quando ti aprono la portiera della macchina”.

La ballerina pugliese non ha avuto figli, né dal precedente matrimonio, né dalla relazione attuale, ma, a proposito, ha dichiarato: “Io c’ho provato però non è arrivato. All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli. Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti. E sui cuccioli della mia scuola di danza: li amo tutti”.