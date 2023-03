Sophia Loren, sapete chi è il figlio? Oltre che bellissimo è anche quasi più famoso di lei

Sophia Loren è una delle attrici italiane più iconiche di tutti i tempi, l’ultima grande diva del cinema. Edoardo, nato dall’amore con il produttore Carlo Ponti, ha intrapreso la carriera di regista, dirigendo la madre sul grande schermo.

Dopo la scomparsa di Gina Lollobrigida, Sophia Loren è rimasta l’ultima grande divina del cinema italiano, iconica e idolatrata in tutto il mondo. Nata Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone nel 1934 a Roma, vince nel 1962 l’Oscar come migliore attrice protagonista per la sua indimenticabile interpretazione nel film “La ciociara”, diretto da Vittorio De Sica.

La carriera di Sophia è un luminoso susseguirsi di successi e di pellicole entrate saldamente nell’immaginario collettivo, tanto da trasformare la Loren in una sorta di vero e proprio monumento dell’italianità. Nel 1991, l’attrice viene omaggiata dall’Academy con il premio Oscar alla carriera, insieme alla collega Myrna Loy.

La vita privata di Sophia Loren ha avuto come fil rouge il suo grande amore per il produttore Carlo Ponti: quando i due si incontrano per la prima volta, Sophia ha appena 16 anni, mentre Ponti è un uomo di 38 anni. La loro relazione crea scandalo, ma, alla fine, il produttore divorzia dalla moglie e sposa la Loren nel 1966.

La coppia è rimasta insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 2007: a proposito del marito, che ha supportato Sophia nella sua straordinaria carriera, l’attrice ha sempre dichiarato che il loro è stato un amore grandissimo, che l’ha resa felice e appagata. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Carlo Jr e Edoardo.

Sophia Loren, l’ultima grande diva, ha un figlio bellissimo che lavora nel cinema insieme a lei

Tutti e due i figli della Loren hanno fatto carriera nel mondo dello spettacolo: il primogenito, Carlo, è un affermato direttore d’orchestra, mentre il secondogenito, Edoardo, ha seguito le orme paterne e oggi è un rinomato regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Edoardo esordisce nel cinema ad appena 11 anni, nel film “Qualcosa di biondo”, recitando insieme alla madre.

In seguito, il secondo figlio di Sophia diventa l’assistente personale di Michelangelo Antonioni, per poi realizzare nel 1998 il suo primo cortometraggio, “Liv”, mentre nel 2002 dirige il primo lungometraggio, “Cuori estranei”, in cui una della protagoniste è proprio sua madre, alla sua centesima interpretazione.

Nel 2020 dirige nuovamente Sophia Loren nel film Netflix “La vita davanti a sé”, guadagnandosi il riconoscimento per la miglior regia ai premi Flaiano l’anno successivo.

Edoardo Ponti è il fratellastro di Alessandro e Guendalina Ponti, figli del padre Carlo e della sua prima moglie, Giuliana Fiastri. È sposato con l’attrice Sasha Alexander, dalla quale ha avuto due figli, e, insieme al fratello Carlo Jr, è l’orgoglio di mamma Sophia.