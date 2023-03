Shadow and Bone: i dettagli sulla seconda stagione

I dettagli in merito all’attesissima seconda stagione della serie Shadow and Bone.

Shadow and Bone 2 sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 16 marzo.

Mancano ormai soltanto pochi giorni all’uscita della seconda stagione di una serie enormemente apprezzata dal pubblico. Si sta parlando di Shadow and Bone, serie fantasy statunitense basata sui romanzi della scrittrice Leigh Bardugo.

Shadow and Bone: seconda stagione in arrivo il 16 marzo

La seconda stagione di Shadow and Bone arriverà sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal prossimo giovedì 16 marzo. La prima stagione della serie ideata da Eric Heisserer e distribuita sempre su Netflix nell’aprile del 2021 era riuscita a riscuotere uno straordinario successo sia di critica che di pubblico.

Merito con molta probabilità anche dei libri della Bardugo, di cui in tanti aspettavano di vedere una trasposizione anche su schermo. Da qui l’adattamento, con i primi otto episodi della serie che non hanno per fortuna deluso le aspettative.

L’annuncio della data di uscita della nuova stagione era stato dato tramite un post sui social, con le immagini di alcuni attori del cast accompagnate dalla seguente didascalia: “Non siete pronti per la seconda stagione?“.

A mostrare entusiasmo per il rinnovamento della serie era stato di recente anche il produttore esecutivo Shawn Levy: “Siamo entusiasti che il pubblico di tutto il mondo possa continuare ad esplorare il Grishaverse e divertirsi con la narrazione epica e unica di Shadow and Bone. Leigh Bardugo ed Eric Heisserer hanno creato un pantheon di personaggi che i fan di tutto il mondo hanno accolto e amato“.

Shadow and Bone: il cast

La seconda stagione di Shadow and Bone vedrà il ritorno di tantissimi personaggi già apparsi negli otto episodi della prima stagione. Il cast vede dunque come protagonisti ancora una volta Jessie Mei Li e Archie Renaux nei panni rispettivamente di Alina Starkov e di Mal Oretsev.

Oltre a loro, riprenderanno il proprio ruolo anche Freddy Carter, Kit Young, Amita Suman e Ben Barnes nelle vesti di Kaz Brekker, Jesper Fahey e Inej Ghafa.

Un cast, in sintesi, di tutto rispetto, con diversi attori che hanno ricoperto già in passato altri ruoli importanti. Jessie Mei Li e Archie Renaux hanno già recitato rispettivamente in Last Night in Soho e Voyagers, mentre Ben Barnes è noto per aver interpretato Dorian Gray nel film del 2009 di Oliver Parker basato sul celebre romanzo di Oscar Wilde e per il ruolo del Principe Caspian ne Le Cronache di Narnia – Il Principe Caspian del 2008 e in Le Cronache di Narnia – Il viaggio del veliero del 2010.

Il cast della seconda stagione sarà però ovviamente costituito anche da alcuni volti nuovi: da menzionare sono soprattutto Lewis Tan, Anna Leong Brophy, Patrick Gibson, e Jack Wolfe. Tan interpreta Tolya Yul-Bataar, un grisha che aiuterà Alina, Brophy un altro grisha dal nome di Tamar Kir-Bataar, Gibson il principe Nikolai Lantsov erede al trono di Ravka, e Wolfe un ragazzo di nobili origini dal nome di Wylan Hendriks.

La trama della seconda stagione

Se la prima stagione di Shadow and Bone si basava su Tenebre e Ossa, primo libro della cosiddetta Trilogia Grisha di Leigh Bardugo, questa seconda stagione potrà invece trarre ispirazione dalle vicende narrate nel secondo capitolo di tale trilogia che porta il titolo di Assedio e Tempesta.

Al centro della storia ancora l’Evocaluce Alina, che sta cercando di ricostruirsi una vita in una terra in cui nessuno sembrerebbe essere a conoscenza della sua identità dopo quanto accaduto nella Faglia. L’Oscuro, sopravvissuto alla Faglia, è però più che mai intenzionato a controllare Alina e ad impossessarsi finalmente del trono di Ravka. Per cercare di contrastare il proprio terribile nemico, Alina si affiderà all’aiuto di un improbabile alleato anche allo scopo di difendere il suo paese dalla minaccia incombente.

Le parole di Jessie Mei Li sul suo personaggio

Grande curiosità, sempre per quanto riguarda la trama, è poi suscitata dai possibili sviluppi cui potrà portare il cliffhanger che ha avuto luogo sul finire della prima stagione. A parlarne è stata proprio l’attrice Jessie Mei Li nel corso di una recente intervista per Digital Spy: “Alina passa dall’essere una cucciolina spaventata che non riesce a guardare negli occhi nessuno ad avere un grande senso di responsabilità. Sentiamo che è cresciuta molto e che è molto forte. Ma è un personaggio che ha però davanti a sé ancora tanta strada da percorrere“.