Selvaggia Lucarelli lapidaria su Federico Fashion Style: “Vi spiego cos’è successo”

Non si spegne la discussione intorno al coming out di Federico Fashion Style a Verissimo: nella querelle interviene la giornalista Selvaggia Lucarelli rivelando alcuni dettagli sulle modalità della rivelazione.

Continua a tenere banco la faccenda del coming out dell’hair stylist Federico Fashion Style, avvenuto nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a “Verissimo”. Ormai, dopo la serie di meme e commenti salaci che hanno invaso il web, non è tanto la rivelazione in sé ad attirare l’attenzione, quanto tutto il contorno di dettagli che ruotano intorno alla dichiarazione stessa.

Federico Fashion Style, dopo aver esposto pubblicamente il suo privato, ha tenuto a sottolineare più volte di non essere andato in televisione a parlare di sé per una motivazione materiale. Non l’ha fatto per i soldi, bensì perché si è reso conto che era giunto il momento di dire tutta la verità, anche per tutelare al massimo il benessere della persona più importante della sua vita, la figlia Sophie.

In realtà, le cose non starebbero esattamente come ha raccontato Federico, perché dietro la rivelazione ci sarebbe invece un preciso calcolo: un processo molto ben studiato e costruito, con tutti i dettagli organizzati e con una vera e propria trattativa economica che si sarebbe protratta per diversi mesi prima di approdare all’accordo definitivo sul cachet.

Per far chiarezza sul caso, la giornalista Selvaggia Lucarelli, giudice di “Ballando con le stelle”, spesso in contrasto con lo stesso Federico durante la sua partecipazione al programma, proprio sul tema dell’autenticità, ha deciso di entrare nel merito all’interno dell’ultima puntata del suo podcast “Il Sottosopra”, spiegando come il coming out fosse nell’aria da tempo con tanto di contrattazione in ballo.

Nel suo podcast “Il Sottosopra”, Selvaggia Lucarelli dice la sua sul caso di Federico Fashion Style

“Una trattiva ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al GFVip per fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Silvia Toffanin” ha spiegato Selvaggia Lucarelli. Niente dichiarazione spontanea, dunque, ma un piano ben congegnato e pagato.

La giornalista, però, non ha condannato tanto l’operazione commerciale, quanto il linguaggio non appropriato usato dal parrucchiere delle dive, il quale ha peccato a suo avviso di pregiudizi interiorizzati, poiché ha usato l’aggettivo “normale” in relazione a “famiglia” e “relazione”.

La Lucarelli ha speso parole anche in difesa della ex compagna di Federico, Letizia Porcu: “Insomma, la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché la figlia può leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felici. Però sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi…”.