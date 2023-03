Ambra Angiolini, finalmente ritrova il sorriso: scocca il bacio con lui

Dopo la fine dolorosa della lunga relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini sembra aver ritrovato il sorriso. Un settimanale l’ha paparazzata mentre si scambia dolci effusioni con un altro uomo.

La vita sentimentale di Ambra Angiolini negli ultimi tempi aveva assunto dei contorni non proprio serenissimi. La separazione dall’allenatore Massimiliano Allegri, dopo molti anni di relazione, a causa del tradimento di lui, aveva lasciato ferite profonde sul cuore dell’attrice, cantante e giudice di X Factor.

La separazione dal tecnico della Juventus si è rivelata molto più travagliata di quella dall’ex storico, il cantante Francesco Renga, con il quale Ambra ha due figli, Jolanda e Leonardo, ed è riuscita a mantenere un rapporto più che cordiale. Per molto tempo, dopo la fine della storia con Allegri, Ambra ha lasciato intendere di voler rimanere lontana dagli uomini.

Ora, però, le cose sarebbero radicalmente cambiate: finalmente l’amore ha ribussato alla sua porta e lei sarebbe di nuovo felicissima. Il settimanale “Diva & Donna” l’ha pizzicata in atteggiamenti inequivocabili con un uomo. Si tratta di un collega, un attore conosciuto sul set di una fiction dedicata alla protezione civile e girata a Stromboli l’anno scorso.

I paparazzi hanno fotografato la Angiolini a Roma, in compagnia di Andrea Bosca, mentre i due si scambiano tenerezze e baci. La passione sembra alle stelle: finalmente Cupido torna benigno nei confronti dell’ex volto di “Non è la Rai”. La storia tra Ambra e Andrea è però una storia a distanza: lei vive a Milano e lui a Roma.

Le foto ritraggono la nuova coppia mentre si saluta alla stazione: Ambra, in jeans e felpa, ha con sé i bagagli e prima di andare via lei e Andrea si concedono un romantico bacio. La storia tra i due non è stata ancora resa pubblica dai diretti interessati, che forse vogliono godersi ancora un po’ in privato il loro amore.

A marzo, la Angiolini in persona aveva pubblicato però una foto su Instagram che oggi assume un significato particolare. Nello scatto, insieme a lei, su una barca, la collega Tosca Insolia e, appunto, Andrea Bosca.

“I miei colleghi sono bellissimi”: questa la caption di accompagnamento al post. Probabilmente, allora, galeotte sono state proprio le dolci acque del mare siciliano. Fatto sta che oggi, nonostante la distanza, Ambra e il suo Andrea sembrano davvero una coppia innamorata e affiatatissima. Che sia la volta buona per l’icona degli anni Novanta? Se son rose fioriranno.