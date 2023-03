Letizia di Spagna, ieri e oggi: la chirurgia l’ha completamente trasformata

La moglie del re Felipe di Spagna, la ex giornalista Letizia Ortiz, subito dopo il matrimonio reale, avrebbe effettuato diversi interventi di chirurgia estetica. Lo sostiene un documentario dedicato alla Corona spagnola.

La storia d’amore tra Letizia Ortiz Rocasolano e il principe Felipe di Spagna aveva fatto sognare tutti per i suoi connotati da favola moderna. Lei era una giornalista divorziata e senza una goccia di sangue blu, lui un erede al trono bellissimo e affascinante. Di certo, però, la provenienza borghese di Letizia non aveva fatto fare i salti di gioia alla Corona.

Pare addirittura che il padre di Felipe, l’allora sovrano Juan Carlos, non digerisse per niente la nuora, tanto da arrivare a dichiarare, senza troppi peli sulla lingua, di non sopportarla affatto. Questo e molti altri dettagli su Letizia sono stati resi noti da un episodio della serie di documentari dedicati alla famiglia reale spagnola, “Los Borbones, una familia real”.

La serie indaga luci e ombre della monarchia iberica e, in particolare, hanno destato scalpore le rivelazioni relative all’attuale regina di Spagna, la quale ricevette un’accoglienza gelida a corte in seguito al fidanzamento con il principe ereditario nei primi anni 2000. Il programma tv, però, mette in evidenza anche i presunti “ritocchini” della regina Letizia.

Come riporta a proposito la rivista francese “Point de vue”, Letizia avrebbe scelto la strada della chirurgia estetica fin dagli albori del suo matrimonio con Felipe, decidendo di sottoporsi a punturine di acido ialuronico e botox e arrivando a subire un intervento di rinoplastica. L’ingresso non facile nella famiglia reale spagnola potrebbe aver spinto Letizia a ricorrere al bisturi.

Letizia di Spagna e i “ritocchini”: dopo il matrimonio con Felipe si sarebbe rivolta al chirurgo

Letizia di Spagna, infatti, si sarebbe rivolta al chirurgo plastico esattamente nel momento più basso del suo rapporto con i reali. La relazione della ex giornalista con i suoceri ha avuto dei contorni talmente delicati e complessi da scatenare lo stupore e lo sconcerto della stessa direttrice del documentario, Ana Pastor.

“Sapevo che al re emerito non piaceva la giornalista, in quel momento, e che stava cercando in molti modi di impedire a Felipe di avere una relazione con lei. Quello che ignoravo era la campagna orchestrata contro di lei dall’interno e dall’esterno, così brutale da averle causato molti problemi” ha confessato la Pastor al quotidiano El Paìs.

Insomma, oggi Letizia di Spagna ci appare come una donna pacificata e sicura di sé, in grado di affrontare ogni intoppo o difficoltà, ma, all’inizio della sua relazione con Felipe, le cose andavano evidentemente in maniera diversa. Tanto da spingerla, forse, a intervenire in modo importante sul suo aspetto fisico.