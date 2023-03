Giorgia Meloni, chi è davvero il marito: lo conoscete praticamente tutti

Andrea Giambruno è il compagno della premier Giorgia Meloni: il giornalista è il primo First Gentleman della storia repubblicana. La coppia non è ancora sposata, ma i rumors vedrebbero i due, che hanno una figlia, vicini alle nozze.

Il primo First Gentleman italiano è un giornalista professionista, si chiama Andrea Giambruno, ha 41 anni ed è nato a Milano. Il compagno della premier Giorgia Meloni si è occupato della rassegna stampa per Tgcom24 e ha anche firmato come autore una serie di programmi televisivi di grande successo.

Giambruno ha frequentato il liceo scientifico a Monza, si è laureato in Filosofia all’università Cattolica, ha una sorella di nome Ilaria a cui è molto legato e ha iniziato la sua attività giornalistica presso l’emittente locale Telenova. Il compagno di Giorgia Meloni ha collaborato a diversi programmi Mediaset, come “Quinta Colonna”, “Matrix”, “Mattino 5” e “Stasera Italia”.

Andrea Giambruno nel 2020 è diventato poi il volto di Studio Aperto, il tg di Italia 1, ma, dopo la vittoria alle elezioni di settembre di Giorgia Meloni, ha chiesto un’aspettativa: “È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità” ha specificato il giornalista, che è insieme alla Meloni da 8 anni.

Su Instagram si descrive come “Giornalista. Volto Mediaset. Papà di Ginevra. Compagno di Giorgia”, ma il suo profilo è completamente vuoto, nessun post e nessuna storia pubblicati. A “Chi” il giornalista ha raccontato di aver conosciuto la compagna durante una puntata del programma “Quinta Colonna”, che lo vedeva nella squadra degli autori.

Il primo First Gentleman italiano è un giornalista: ecco il compagno della premier Giorgia Meloni

Pare che in quell’occasione la Meloni si fosse presentata in studio con una banana, non avendo avuto tempo di pranzare, e Giambruno le avesse tolto il frutto dalle mani. In seguito, Giorgia decide di contattarlo, inviandogli un messaggio. I due cominciano a scriversi e così, in breve tempo, scocca la scintilla dell’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Il 6 settembre del 2016 hanno avuto una figlia, Ginevra Giambruno, e si parla di un possibile prossimo matrimonio per suggellare l’unione. Dopo la vittoria alle elezioni, Giambruno ha rivestito il ruolo di papà a tempo pieno, salvo tornare con una diretta sul Diario del giorno del Tg4, in seguito allo storico arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro.

A chi ha polemizzato circa la sua ricomparsa sul piccolo schermo nel ruolo di giornalista, ha risposto con una punta di ironia: “Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?”.