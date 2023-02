“Non lavorerò più dopo…”: Edoardo Donnamaria in preda al panico | Scatta la censura

Momenti molto delicati per Edoardo Donnamaria nell’ultima puntata del “Grande Fratello VIP”: a parte le tensioni con Antonella Fiordelisi, il gieffino teme che alcune sue dichiarazione possano danneggiarlo.

La puntata del 23 febbraio del “Grande Fratello VIP” è stata particolarmente difficile per Edoardo Donnamaria. Gli ultimi giorni hanno visto lui e Antonella Fiordelisi spesso ai ferri corti e ieri i due hanno potuto confrontarsi a viso aperto prima dell’esito del televoto. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, infatti, li ha invitati a trascorrere del tempo a tu per tu nella mystery room.

La coppia in crisi in un primo momento ha dato l’impressione di voler far pace: Edoardo e Antonella si sono riavvicinati, abbracciandosi e baciandosi. A quel punto, però, la produzione ha mandato in onda un video che ha interrotto immediatamente l’idillio. Il video mostrava Edoardo intento ad esprimere alcune opinioni su Antonella e su Antonino Spinalbese.

“Per il trascorso che ha con Antonino, fuori da qua non deve avere un rapporto con lui. Ogni tanto ho la sensazione che non parli con me, ma con le telecamere. Lei, poi, vuol piacere a tutti e voleva avere la sicurezza che anche Antonino ci sarebbe stato. Se permetto a una così di prendermi per il c***, sono un co***” ha dichiarato Donnamaria.

E ancora: “Se Antonella andrebbe con Antonino? Qui dentro no, ma fuori perché no? Mi sono rotto il caz** di avere a che fare con una ragazzina. Ogni volta che la vedo che lei ha qualcosa che non va con me, è tutta una provocazione. Se non fossi stato il fidanzato di Antonella, qui dentro sarei stato il suo acerrimo nemico”.

Momento nero per Edoardo Donnamaria: una sua dichiarazione potrebbe mettere a repentaglio la sua carriera

Ovviamente Edoardo Donnamaria ha ritenuto uno sgambetto degli autori la messa in onda di questo filmato in un momento così delicato per la coppia: “Trovo poco carino mandare in onda questa clip in un momento in cui rischio di non vederla più”. A quel punto, Antonella ed Edoardo hanno cominciato a battibeccare e alla fine sono andati via senza fare pace.

I problemi per Edoardo, però non finiscono qui. Il gieffino, infatti, ha confessato che gli autori del programma non avrebbero mandato in onda una sua battuta che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua carriera televisiva. Ieri, infatti, Alfonso ha mostrato una clip in cui i vipponi hanno parlato male di Daniele Dal Moro, ma in versione “censurata”, perché una parte è stata ritenuta “impubblicabile”.

Alla fine della puntata, Edoardo Donnamaria ha manifestato la paura che la parte eliminata riguardasse una sua frase che, a suo avviso, potrebbe addirittura mettere in pericolo la sua carriera in tv. Occorrerà aspettare per nuovi eventuali sviluppi.