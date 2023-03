Melissa Satta, look mozzafiato che lascia poco all’immaginazione: è pioggia di like

Riflettori puntati su Melissa Satta: la sua relazione con il tennista Matteo Berrettini attira i veleni del gossip anche sui social. Melissa però appare felice e in splendida forma negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Una delle coppie più invidiate dello showbiz nell’ultimo periodo è senza dubbio quella formata dalla ex velina Melissa Satta e dal tennista Matteo Berrettini. Due personaggi giovani e affascinanti che stanno insieme non possono che attirarsi una certa pressante curiosità, purtroppo molto spesso non estranea a pettegolezzi velenosi.

A proposito di Melissa e Matteo, infatti, circolavano già voci rumorose circa una loro presunta crisi, ma in questi giorni la Satta ha voluto dissipare ogni opacità, commentando con un cuore e un’emoticon uno dei post pubblicati da Berrettini dedicato al fratello. Non ci sarebbero dunque nubi all’orizzonte sul loro rapporto.

A suffragare la serenità sentimentale di Melissa Satta, anche una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, corredata da una frase dal contenuto tutt’altro che equivocabile: “Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola”. Questo, però, non basta per frenare le intemperanze degli haters, pronti a colpire la coppia a ogni accenno di difficoltà.

Recentemente, infatti, Matteo Berrettini ha dovuto ritirarsi dal torneo di Acapulco. Il tennista, arrivato ai quarti di finale, ha perso il primo set contro Rune e, alla fine, ha dovuto arrendersi completamente a causa di un problema fisico. Gli odiatori del web hanno insinuato allora che a tradire Berrettini non sia stata la gamba, ma che il suo punto debole sia proprio la relazione con Melissa Satta.

Melissa Satta con un outfit scintillante conquista Instagram: pioggia di cuoricini per lei

I più maligni dei commentatori del web da alcune settimane continuano a sostenere che il calo delle prestazioni sportive del campione romano sia da imputare proprio alla relazione intrapresa con la showgirl: a sentire loro, un legame di questo tipo non farebbe bene a Berrettini, ma lo indurrebbe a distrarsi dai suoi obiettivi professionali.

Si tratta di un triste copione che si ripete fin troppo spesso in realtà: quando un campione dello sport si fidanza e poi comincia a perdere, a farne le spese è la compagna, soprattutto se quest’ultima fa parte del mondo dello spettacolo. È la donna a essere subito accusata dello scarso rendimento di un fidanzato sportivo, in virtù di un maschilismo nemmeno troppo celato.

Melissa Satta, però, non sembra affatto disposta a essere crocifissa dagli haters e infatti continua a pubblicare tranquillamente sul suo profilo Instagram scatti che la ritraggono nel pieno della sua bellezza, sfoggiando outfit scintillanti e guadagnandosi così una pioggia di cuoricini da parte dei suoi ammiratori. Alla faccia di chi le vuole male.