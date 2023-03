Edoardo Donnamaria, quando lo scoprirà sarà nero: il migliore amico l’ha ‘pugnalato’ alle spalle

Fuori dalla casa del “Grande Fratello VIP” un incontro potrebbe sollevare il disappunto di Edoardo Donnamaria. L’influencer Deianira Marzano condivide la foto di un amico di Donnamaria con l’acerrimo nemico Spinalbese.

L’eliminazione di Antonino Spinalbese dal “Grande Fratello VIP” durante l’ultima puntata ha fatto senz’altro molto piacere al suo rivale Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, infatti, ha confessato al suo compagno di avventura Edoardo Tavassi di sentirsi ora molto più sereno e rilassato.

“Mi sento molto più tranquillo, sento che stiamo arrivando. Poi al di là di Antonino in sé, che mi metteva l’ansia e mi frenava proprio, io volevo uscire dopo Antonino…ora lo posso dire. Se fossi uscito al televoto contro di lui avrei rosicato come una bestia…come se qua fosse il mio nemico numero uno. Non ho vinto il mio Grande Fratello, però, la sua uscita mi ha levato un sacco di problemi” ha detto Donnamaria.

Parole forti quelle di Edoardo, che fanno emergere tutta la sua antipatia nei confronti dell’hair stylist, ex di Belen Rodriguez e terzo incomodo nel rapporto tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi. “Mi ha levato il problema di Antonella, che non può più usarlo per farmi rosicare, il problema che a livello personale volevo batterlo e arrivare più avanti di lui” ha aggiunto infatti il gieffino.

E ancora: “Ha levato attriti anche con altra gente con me sta bene tipo Luca, Giaele, Oriana, Alberto… quindi la sua uscita mi ha levato un sacco di problemi e non perché sono un insicuro…”. Insomma, l’uscita di scena di Spinalbese sembra essere stata proprio un toccasana per il benessere di Edoardo Donnamaria all’interno del programma.

Duro colpo per Edoardo Donnamaria: il suo amico è insieme al rivale Antonino Spinalbese

In realtà, il “disturbo” esercitato da Antonino Spinalbese nei confronti di Edoardo potrebbe continuare fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. Un incontro avvenuto tra Spinalbese e uno dei più cari amici di Donnamaria potrebbe scatenare le ire e riaccendere le ansie di quest’ultimo.

A sganciare la bomba è la web influencer Deianira Marzano, ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, attiva su Instagram, opinionista e specialista di gossip e pettegolezzi vari. Deianira ha pubblicato una storia che ritrae insieme Antonino Spinalbese e Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia e dunque cognato della ex di Edoardo Micol, nonché amico carissimo dello stesso Donnamaria.

L’amicizia tra Ciavarro e Donnamaria nasce a Forum, il programma che li ha visti impegnati nel ruolo di assistenti. “Ma se Donnamaria vede il suo amico Ciavarro con Antonino si fa venire le mosse a terra?” si chiede la Marzano a commento della foto incriminata.