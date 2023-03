Michelle Hunziker, look completamente stravolto: “Sembra uno dei cugini di campagna”

Michelle Hunziker continua a stupire con “Michelle Impossible & Friends”, il suo one-woman show su Canale 5. Nell’ultima puntata, la conduttrice sfoggia un look cotonato per omaggiare i favolosi anni Ottanta.

Il secondo appuntamento di “Michelle Impossible & Friends” su Canale 5 in prima serata offre un parterre di ospiti ricchissimo: nella corte della padrona di casa Michelle Hunziker si avvicendano Katia Follesa, il Mago Forest, Belén Rodriguez, Il Volo, Nina Zilli a Serena Autieri. Torna la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti, che anima il simpatico “roast show”.

Michelle Hunziker torna a macinare successi proponendo al pubblico un grande show denso di coreografie, canzoni, monologhi e momenti estremamente emozionanti. Tra una performance e l’altra, però, Michelle regala anche dei clamorosi cambi d’abito che lasciano a bocca aperta, diventando una parte irrinunciabile e suggestiva dello spettacolo.

Susanna Ausoni è il deus ex machina dietro i look di impatto di Michelle: la stylist ha selezionato un prezioso guardaroba targato Giorgio Armani Privé, riproponendo anche una serie di vestiti già indossati dall’artista, in piena ottica second hand. Michelle ha aperto infatti la puntata proprio con un abito già utilizzato in passato.

La Hunziker è apparsa, bellissima, in total black, con top e pantaloni in paillettes e dopo ha trasformato l’abito aggiungendo una gonna nera e lilla. Si tratta appunto di una delle mise utilizzate dalla conduttrice nel 2019 per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante il look non fosse una novità, l’effetto è stato comunque eclatante.

Michelle Hunziker omaggia gli anni Ottanta: il suo look scatena l’ironia su Instagram

Successivamente, Michelle si è cimentata in una scena di “Moulin Rouge”, accompagnata da Nina Zilli, Serena Autieri e Katia Follesa: per interpretare il brano iconico “Lady Marmelade”, la Hunziker ha sfoggiato un reggiseno a punta, copia del celebre bustino realizzato da Jean Paul Gaultier per Madonna. Sotto il corpetto, una tuta in latex nera, per un look aggressivo e sensuale.

Subito dopo, la showgirl ha effettuato un cambio radicale, presentandosi con una folta chioma di capelli ricci cotonati, con tanto di frangia e giacca dorata. Un omaggio ai ruggenti anni Ottanta: con Nina Zilli, Serena Autieri e Katia Follesa, Michelle ha intonato “Walk Like An Egyptian”, il successo delle Bangles del 1986.

Dopo la puntata, la Hunziker ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto del suo outfit 80’s, ricevendo una pioggia di commenti. In mezzo ai tanti complimenti, c’è stato spazio anche per qualche battuta: “Sembra una dei Cugini di Campagna” ha commentato infatti ironicamente uno degli utenti.