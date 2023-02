Altro che ballerino! Samu è un attore ed era già famoso prima di entrare ad Amici

Uno dei protagonisti dell’edizione in corso di “Amici di Maria De Filippi”, il ballerino di hip hop Samu, possiede anche un altro grande talento, quello per la recitazione. Nel suo passato e nel suo futuro c’è il cinema.

Samuele Segreto, meglio conosciuto come Samu, è uno degli allievi più amati della scuola di Amici22. Il suo talento nel ballo hip hop ha colpito insegnanti, giudici e pubblico e lo ha reso in breve tempo un beniamino, nonostante alcuni scivoloni nel comportamento, come il coinvolgimento nell’ormai tristemente noto “Noce moscata Gate”.

Secondo le anticipazioni di Amici News, Samu, allievo del maestro Emanuel Lo, avrebbe ottenuto l’agognata maglia dorata che decreta l’accesso alla fase serale del programma. Una grande soddisfazione che va a premiare l’impegno e gli sforzi del ballerino, il quale, dopo innumerevoli prove e sfide, può finalmente giocarsi la vittoria finale del talent show.

Anche perché, a dirla tutta, di talento Samu sembra proprio averne in abbondanza e non solo nella sua materia, la danza. Il ragazzo, infatti, oltre ai panni di ballerino hip hop veste benissimo anche quelli di attore. Nonostante la sua giovane età, ha già all’attivo due esperienze come attore e nel prossimo futuro lo vedremo protagonista di un progetto molto importante.

Samuele Segreto, originario di Monreale, ha recitato in passato nel film “Il mio corpo vi seppellirà” e nella fiction “L’ora – Inchiostro contro piombo”. Ora per Samu si avvicina una nuova straordinaria sfida professionale: il danzatore sarà il protagonista del film “Stranizza d’amuri”, opera prima dietro la macchina da presa dell’attore Beppe Fiorello.

Il film di Fiorello racconta una storia vera: il terribile delitto di Giarre, avvenuto nei primi anni Ottanta, quando due ragazzi omosessuali, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, vennero brutalmente assassinati. Samu interpreta il ruolo di uno dei due adolescenti protagonisti, uccisi semplicemente per aver voluto vivere liberamente il loro amore.

“Stranizza d’amuri” è girato in Sicilia, tra le località di Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino. Accanto a Samu ci sarà l’attore Gabriele Pizzurro, mentre Simona Malato e Fabrizia Sacco interpreteranno il ruolo delle madri dei due innamorati. Il film ci porta nel 1982 e inizia con lo scontro in motorino dei ragazzi, che porterà prima una grande amicizia e poi l’amore.

La pellicola, distribuita da BiM Distribuzione, sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 23 marzo. Gli spettatori potranno così godersi la performance attoriale di Samu, constatando che il suo è un vero talento a trecentosessanta gradi. In effetti, nelle prime edizioni di Amici, gli allievi dovevano essere capaci in danza, canto e recitazione. Chissà che Samu non abbia anche una bella voce.