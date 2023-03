Giulia De Lellis, con chi era stata tradita da Andrea Damante: ora spuntano i nomi delle amanti

Si riaccendono i riflettori del gossip sulla ex coppia d’oro di “Uomini e Donne” formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sui nomi delle amanti di Damante non c’è mai stata completa chiarezza e ora Corona sgancia una bomba.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, nata all’interno del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, si è conclusa a causa dei ripetuti tradimenti di lui, tanto che, alla fine, la De Lellis ha deciso di trasformare il danno e la beffa in una vittoria pubblicando un libro best-seller sull’argomento.

Negli ultimi anni, sono emerse diverse indiscrezioni sulle presunte amanti che avrebbero intrattenuto una relazione con Damante, alle spalle di Giulia. In particolare, sarebbero state tre le ragazze coinvolte, tutte conoscenti o addirittura amiche della De Lellis. Due, volti noti di “Uomini e Donne”, sarebbero Sonia Lorenzini e Martina Luchena, la terza, invece, un’amica di Pomezia della ex corteggiatrice.

Andrea Damante ha però sempre rispedito al mittente l’accusa di aver tradito Giulia con delle ragazze a lei vicine. Durante una puntata di “Emigratis”, il dj aveva rivelato a Pio e Amedeo di aver sì tradito la sua ragazza, ma di non averlo fatto con delle sue amiche. La reazione della De Lellis, in ogni caso, non era stata per niente pacata: aveva distrutto la casa del fidanzato fedifrago.

“Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai” ha confessato ancora ai due comici il birichino Damante.

Giulia De Lellis, “cornuta e contenta”: ma tra lei e Andrea Damante è scoppiata una nuova incredibile bomba di gossip

In questi ultimi giorni, però, il faro del gossip si è di nuovo riacceso sulla ex coppia e le indiscrezioni questa volta sono esplosive. Damante e De Lellis, infatti, sarebbero diventati loro stessi amanti segreti. A diffondere questo clamoroso gossip è stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il quale ha dichiarato di essere in possesso di notizie molto ghiotte sulla questione.

Secondo Corona, la fidanzata di Damante, Elisa Visari, avrebbe scoperto delle chat compromettenti tra il ragazzo e la sua ex sul cellulare di lui. La Visari, furibonda, avrebbe inoltrato le chat incriminate a Carlo Gussali Beretta, il fidanzato di Giulia, il quale, però, avrebbe preferito mantenere il riserbo sulla faccenda, forse “per paura”.

Insomma, Damante avrebbe cacciato di casa la ormai ex Elisa, mentre Giulia De Lellis, per ora, continua a pubblicare storie taggando il suo Carlo. Sempre secondo Corona, i dettagli dello scandalo usciranno presto su “Chi”. Se tutto venisse confermato sarebbe un capitolo sfizioso della telenovela dei “Damellis”, con un Damante che perde il pelo ma non il vizio e una Giulia che da “cornuta” diventa “amante”.