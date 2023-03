Isola dei famosi, fatto fuori Alvin: ecco chi prenderà il suo posto

Sono sempre più insistenti le voci che darebbero per certa l’esclusione di Alvin dalla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” a seguito di un litigio con la conduttrice Ilary Blasi. Al suo posto si fa il nome di un volto Mediaset molto amato.

Grandi novità in vista per la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, in partenza su Canale 5 dal 17 aprile prossimo. A condurre il reality di sopravvivenza troveremo sempre Ilary Blasi, mentre dovremo salutare l’opinionista Nicola Savino. Al suo posto, in studio, accanto a Vladimir Luxuria, quest’anno ci sarà Enrico Papi.

Il cambiamento più drastico, però, riguarda il famigerato ruolo di inviato sul campo. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, sarebbe ormai quasi certa l’uscita di scena di Alvin, ormai ai ferri corti con l’ex amica ventennale Ilary, deciso ad abbandonare la nave del programma perché non più in grado di lavorare serenamente insieme a lei.

Al momento, una ridda di ipotesi si sprecano sul sostituto di Alvin in Honduras. C’è chi sostiene che la Blasi farebbe carte false per avere l’affascinante attore turco Can Yaman, ma quest’ultimo purtroppo sarebbe impossibilitato da una serie di impegni professionali pregressi e avrebbe dovuto declinare l’invito.

Altri sostengono che in pole position per il ruolo lasciato vacante ci sia, da una parte, l’ex gieffino Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia e figlio dell’attore Massimo, mentre, dall’altra, un papabile sarebbe anche Matteo Diamante, attualmente nella casa del GF VIP e concorrente dello show nel 2021.

L’anticipazione più ghiotta, però, l’ha fornita un sito autorevolissimo in materia come Dagospia, che darebbe per sicuro il coinvolgimento di un volto molto amato di Mediaset, quello di Filippo Bisciglia. La trattativa sarebbe ancora in corso, anche perché all’orizzonte per Filippo c’è il ritorno di “Temptation Island” in estate.

Cominciano a circolare anche i nomi dei possibili naufraghi: Pamela Camassa, compagna proprio di Bisciglia, Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina, l’ex suora Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario, Gianmarco Onestini e gli speaker radiofonici Annie Mazzola e Paolo Noise.

Certo, quando si parla di Isola, è chiaro che “tutto può cambiare” da un momento all’altro. Intanto, il clima è già abbastanza scoppiettante prima ancora dell’inizio del programma. In molti sperano che l’allontanamento di Alvin non sia confermato, ma per avere la risposta definitiva occorrerà aspettare.

L’hype è insomma alle stelle: ottima strategia in ogni caso per tenere alta l’attenzione del pubblico sullo show. Ilary Blasi si sfrega le mani e chissà quante altre sorprese ci saranno in serbo nella nuova edizione.