Royal Family, sbattuto fuori la porta di casa un altro membro della famiglia: è orrore

La Gran Bretagna è in fibrillazione per la prossima incoronazione di Re Carlo III: secondo i sondaggi i sudditi di Sua Maestà non vedono di buon occhio l’eventuale partecipazione alle celebrazioni di due personaggi legati alla Royal Family.

Il 6 maggio sarà un grande giorno per tutto il Regno Unito, grazie alla tanto attesa cerimonia di incoronazione dell’ex eterno Principe Carlo, il quale finalmente riceverà la corona calzata da sua madre, Elisabetta II, sovrana d’Inghilterra per settant’anni. Il momento è talmente pregno di significato che non possono non inasprirsi le irriducibili polemiche intorno alla Royal Family.

Ovviamente, la stampa britannica, da sempre molto invasiva nelle questioni che riguardano la monarchia, si sta preparando adeguatamente all’evento e, intanto, sta misurando la temperatura degli inglesi sulla questione. In particolare, abbondano i sondaggi studiati per individuare quali siano i personaggi meno graditi dai sudditi alla cerimonia di incoronazione.

In cima alla classifica degli indesiderati dai britannici ci sarebbero con ampio margine Meghan Markle, moglie del principe Harry, e il controverso principe Andrea, fratello di Carlo e figlio prediletto di Elisabetta, coinvolto nello scandalo Epstein e accusato di aver adescato una ragazza minorenne.

“Gli inglesi preferirebbero che Meghan e Andrea non si presentassero alla cerimonia ufficiale dell’incoronazione di re Carlo III il prossimo 6 maggio, mentre vogliono che il principe Harry partecipi” rivela il MailOnLine, facendo riferimento ai risultati di alcuni rilevamenti. Insomma, sul principe Harry, gli inglesi sarebbero più malleabili.

Non c’è pace per la Royal Family: il popolo inglese non vuole due personaggi all’incoronazione di Carlo

In una di queste indagini, realizzata per conto di Redfield & Wilton Strategies, il 38% dei britannici vorrebbe vedere il secondogenito di Carlo e Diana all’incoronazione, mentre il 36% sarebbe contrario. L’assenza del fratello di William alla cerimonia non farebbe altro che aumentare lo strappo tra lui e la Royal Family, già amplificato dalle sue memorie contenute nel best-seller “Spare”.

Meghan Markle was ‘surprised and disappointed’ Prince Harry ‘had very little money’, expert claims https://t.co/DeRvCNfQ3L — Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2023

I tabloid britannici riportano alcuni rumors attribuiti a persone molto vicine alla coppia dei duchi di Sussex, secondo i quali i due non si esprimeranno circa la effettiva partecipazione fino a quando non riceveranno un invito formale nella loro residenza californiana.

Di certo, i sudditi britannici sembrano non gradire troppo la coppia, soprattutto dopo l’uscita del libro, del documentario su Netflix che li vede protagonisti e delle numerose interviste rilasciate per promuoversi. I panni sporchi lavati in pubblico non sono assolutamente la tazza di the preferita dai riservatissimi inglesi.

Harry probabilmente vorrebbe essere presente nel giorno più importante nella vita di suo padre, anche per tentare un salvataggio in extremis di un rapporto con la Royal Family estremamente deteriorato e compromesso. Dovrà comunque fare i conti con una moglie che continua a risultare “indigesta” anche al popolo e non solo all’entourage della monarchia.