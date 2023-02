Nicole Murgia, matrimonio spezzato a metà: il reale motivo del divorzio con il famoso calciatore

Nicole Murgia, inquilina della casa del “Grande Fratello VIP”, ha aperto il suo cuore e ha raccontato le reali motivazioni che hanno portato al naufragio del suo matrimonio con il calciatore Andrea Bertolacci.

Mentre si assottiglia sempre di più il tempo di residua permanenza nella casa più spiata d’Italia, tra gli inquilini del GF VIP comincia a serpeggiare un po’ di nostalgia e i pensieri vanno inevitabilmente alla vita che hanno lasciato fuori. In particolare, una delle vippone ha avuto modo di aprirsi sul suo privato.

Sembra essere infatti scoccata l’ora delle confessioni intime per Nicole Murgia, la quale, intenta a rilassarsi in giardino con Davide Donadei e altri compagni di avventura, si è lasciata andare a una serie di confidenze molto delicate. La Murgia, infatti, ha affrontato l’argomento critico del matrimonio terminato con il calciatore Andrea Bertolacci, padre dei suoi due figli Matias e Lucas.

“La distanza non ci ha aiutato, non ha giocato a nostro favore” ha rivelato l’attrice, rispondendo alla curiosità di Daniele circa le motivazioni che hanno condotto alla decisione di spezzare il vincolo del matrimonio. Pare che decisivo sia stato il trasferimento di Bertolacci lontano da casa: la distanza avrebbe messo una pietra tombale sull’amore.

“Perché non l’hai raggiunto?” ha incalzato Davide, dando voce al dubbio legittimo che forse qualcosa in più poteva essere fatto per salvare il matrimonio. “Se l’avessi seguito, non lo so, non lo posso sapere, magari lo seguivo e non andavano comunque le cose. È un punto interrogativo” ha risposto infatti Nicole Murgia.

Nicole Murgia confessa ai compagni del GF VIP i reali motivi della fine del suo matrimonio

Anche un altro gieffino, Daniele Dal Moro, ha voluto offrire il suo contributo sul tema, parafrasando la nota canzone “La lontananza”, scritta da Enrica Bonaccorti e Domenico Modugno: “Il vento fa al fuoco ciò che la lontananza fa all’amore. Spegne il piccolo o alimenta il grande”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Murgia (@nicole_murgiaoff)

Nicole Murgia ha raccontato poi altri dettagli relativi alla relazione con l’ormai ex marito: “Ci eravamo già lasciati una volta, poi siamo tornati insieme e poi lui è partito. Arrivavamo da una situazione in cui c’erano stati dei grandi problemi. Siamo stati sette-otto mesi ognuno per conto suo”.

In un primo momento, Nicole ha sostenuto il compagno dopo l’offerta di lavoro all’estero, ma in seguito la situazione è diventata insostenibile: “Dopo il primo mese e mezzo era diventata una follia vivere una vita così. A lungo andare mettici la stanchezza e lo stress psicologico, sono ritornati a galla i problemi di prima”.