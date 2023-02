Bella Thorne dice basta agli autografi sulle sue foto sexy

L’attrice Bella Thorne ha rifiutato di firmare foto sexy e spinte. “Non mi sento più a mio agio.”

Bella Thorne è un’attrice, cantante e modella americana. È nata il 8 ottobre 1997 a Pembroke Pines, in Florida. È diventata famosa per il suo ruolo di CeCe Jones nella serie televisiva Disney Shake It Up, trasmessa dal 2010 al 2013. Ha anche recitato in film come Blended, The Duff e Assassination Nation. Oltre alla recitazione, Bella Thorne ha anche pubblicato musica pop e ha lavorato come modella per varie marche di moda.

“Non mi sento più a mio agio nell’autografare le mie foto hot”

Bella Torne, 25 enne, non ci sta più: un uomo, qualche giorno fa, durante il Sundance Film Festival, le aveva chiesto di autografarle una sua foto di qualche tempo fa, all’epoca minorenne, ma lei ha rifiutato categoricamente. Subito dopo il rifiuto, l’uomo ha insistito affinché cantasse altre cose.

“Gli ho detto che non avrei firmato la foto, ma lui l’ha presa e poi me l’ha rimessa davanti. Gli ho ribadito che non l’avrei firmata dicendo: ‘No, non la firmerò'”. Bella Torne, con il dispiacere negli occhi, ha continuato l’intervista raccontando i dettagli dell’episodio:

“Insistendo, l’uomo ha continuato a chiedere un autografo, tirando fuori un’altra foto di una rivista in posizione provocante. Era come, “Dai, Bella. Firmalo per me.” Non mi è piaciuto. Era inappropriato…Avevo meno di 18 anni.”

L’attrice ha anche confessato che sono stati innumerevoli gli episodi simili a questo. I fan si concentrano soprattutto sulle sue foto di quando era minorenne: l’attrice ne soffre ma ha sempre saputo gestire le strane richieste dei fan.

“Normalmente non li sgrido, ma mi sono sentita male quando mi hanno offeso. Era questo ragazzo e mi stava mettendo delle foto davanti e io ho distolto lo sguardo per un secondo e ho guardato indietro e c’era una mia foto dalla copertina della mia rivista GQ. Le foto sono super sexy e il mio sedere è fuori, indosso lingerie e sono in topless. Adesso non rifarei tutto ciò che ho fatto in passato. Non puoi passare il tempo a cercare di riprendere questi momenti o momenti in cui eri troppo sexy o pensare che essere una donna sia solo questo o quello. Penso anche che quando cresci, ora hai le tette all’improvviso e tutto cresce e diventa sempre più intenso. Inizi a piacere alle persone e tutto cambia.’

Questa non è la prima volta che Bella denuncia un comportamento inappropriato

È scioccante sentire di comportamenti inappropriati nei confronti di un’attrice così giovane. Dall’altra parte, è molto coraggioso da parte di Bella Thorne condividere la sua esperienza e sollevare l’attenzione sulla questione dell’abuso sui minori nell’industria dello spettacolo. Bella Torne, ad Emily Ratajkowski aveva proprio raccontato tutti questi dettagli, per far sì che tutti questi comportamenti non accadano più.

L’attrice alla Ratajkowski ha confidato, con tutta la fierezza del mondo, ma non facendo alcun nome e cognome che ebbe apprezzamenti pesanti quando l’attrice aveva solo 10 anni:

“Ho avuto un regista che mi ha dato un feedback una volta, e avevo 10 anni… Vedendo resistenza da parte mia ha comunicato a mia madre che io non fossi più in corsa per quella parte.

Un modo, questo per denunciare gli abusi sui minori e sulle donne, in ambito non solo cinematografico.