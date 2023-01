Alessia Marcuzzi, dopo anni svela perché ha mollato la Mediaset: Berlusconi non sarà affatto contento

Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo alcuni anni di assenza e sta ottenendo un buon successo su Rai 2 con il suo nuovo show, “Boomerissima”: la conduttrice ha voluto raccontare il suo periodo in Mediaset facendo alcune rivelazioni.

Sta crescendo il successo di Alessia Marcuzzi in Rai. Dopo il discreto exploit della puntata di esordio, il secondo atto di “Boomerissima”, lo show in cui boomer e millennials si sfidano a colpi di quiz e varietà, andato in onda il 17 gennaio, ha registrato una sensibile crescita degli ascolti, nonché un’ondata di menzioni sui principali social network.

Dal 7,4% del debutto, infatti, si è passati a un lusinghiero 8,5% di share, mentre #Boomerissima si è presto attestato come trending topic. Il risultato ottenuto dimostra come il programma di Rai 2 sia una delle grandi sorprese di questa stagione televisiva. Il secondo canale, dopo una serie di esperimenti flop, ha finalmente trovato un format vincente, fresco, divertente e davvero coinvolgente.

Nella seconda puntata, a fare la differenza è stata senza dubbio la presenza, tra le fila dei boomer, della comica Katia Follesa. L’attrice e conduttrice, che in questo periodo si sta godendo la maturità piena della sua carriera, ha infilato una serie rutilante di sketch, battute fulminanti e siparietti che hanno mandato in visibilio i telespettatori e gli utenti delle piattaforme social.

Sul web, non a caso, non è affatto passata inosservata la coreografia eseguita proprio da lei e Alessia Marcuzzi sfruttando lo stratagemma scenico dell'”armadio magico”. Dopo LOL su Prime Video, Katia Follesa ha tirato fuori di nuovo le sue carte da fuoriclasse che merita un posto di rilievo tra i campioni dell’intrattenimento, insieme alla rinata Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi si gode il successo di “Boomerissima” e rivela i motivi del suo addio a Mediaset

Forte del ritrovato successo, infatti, Alessia Marcuzzi è tornata a parlare anche del suo lungo periodo in Mediaset, bruscamente interrotto: l’avventura in Rai, non a caso, arriva dopo alcuni anni di allontanamento dalle scene, dedicati a progetti non legati direttamente al mondo dello spettacolo.

In una intervista-fiume sull’ultimo numero del settimanale “Diva e Donna”, Alessia ha raccontato l’inizio della sua nuova era in tv e ha rivelato ciò che, nell’ultimo periodo di lavoro a Mediaset, l’ha condotta a lasciare temporaneamente la televisione: la perdita di entusiasmo.

“Io ho un altro lavoro, produco creme, borse e accessori, e nell’ultimo periodo a Mediaset mi entusiasmava più questa attività che condurre programmi”: questo per Alessia il segnale della fine di un’epoca. “Era chiaro che c’era qualcosa che non andava…Dovevo fermarmi” ha concluso la conduttrice.