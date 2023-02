Ornella Vanoni, volto stravolto dalla chirurgia: a 20 anni però aveva la fila dietro | Irriconoscibile

Ornella Vanoni è una delle ultime grandi dive della musica leggera italiana. Anche se la chirurgia plastica ha modificato in maniera drastica il suo aspetto, lei rimane sempre amatissima e ammirata dal suo pubblico.

Una delle stelle più luminose del firmamento musicale italiano è senza dubbio quella di Ornella Vanoni. Una diva che con la sua voce, il suo talento e il suo carisma ha fatto e continua a fare la storia della musica e dello spettacolo. Le sue canzoni sono la colonna sonora della vita di milioni di persone in tutto il mondo.

All’ultimo Festival di Sanremo ha incantato gli spettatori con la sua esibizione e divertito con le sue battute fulminanti che spiazzano sempre tutti. Prima di lei sul palco dell’Ariston era salito Gino Paoli, suo grande amore e autore di molti dei suoi brani più celebri e apprezzati. In molti hanno sognato di rivederli di nuovo insieme per un duetto indimenticabile.

In ogni caso, ogni apparizione di Ornella, che sia in televisione o sui social, per un concerto o per un’intervista, non può certo lasciare indifferenti. Libertà di pensiero, prontezza di spirito, fascino e carattere sono le doti che accompagnano l’immenso talento della Vanoni e che le garantiscono di restare da anni sempre sulla cresta dell’onda.

In questi ultimi anni, molti artisti della cosiddetta vecchia guardia sono ritornati alla ribalta conquistando i riflettori dei principali programmi televisivi. Ornella Vanoni, così come Gianni Morandi e Orietta Berti, rappresenta in questo senso uno degli esempi più eclatanti: ha rinnovato il suo repertorio per avvicinarsi ai più giovani e è tornata a essere una icona pop.

La chirurgia ha modificato l’aspetto di Ornella Vanoni, ma il suo fascino e il suo carisma sono sempre gli stessi

Di certo, anche in questa nuova fase, la cantante non ha mai rinunciato a mettere in risalto il suo stile personalissimo: lo dimostra il brano “Toy Boy”, sensuale e ironico al tempo stesso, interpretato insieme al duo Colapesce e Di Martino e diventato una delle più popolari hit in rotazione la scorsa estate.

Insomma, dal 1956, quando Ornella Vanoni ha debuttato, a oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma, nonostante gli acciacchi di cui spesso si lamenta sui social e in tv, la cantante a 88 anni mantiene ancora intatto un fascino speciale. Anche se il ricorso alla chirurgia estetica con ritocchini vari ha modificato il suo aspetto, Ornella conserva la grinta di un tempo.

La bellezza acerba dei vent’anni è stata sostituita da una maturità piena e consapevole: Ornella è semplicemente e completamente sé stessa e dei giudizi altrui si interessa alla fine ben poco.