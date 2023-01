Carolyn Smith, con l’ago cannula alla mano: continua la sua lotta privatissima

Carolyn Smith, presidente di giuria nel Talent Show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, da anni continua ad affrontare con determinazione la sua malattia, confermandosi fonte di ispirazione e modello per centinaia di migliaia di donne.

Nel gennaio del 2021, Carolyn aveva intravisto la luce in fondo al tunnel: sembrava che il cancro al seno fosse finalmente scomparso, ma, purtroppo, gli esami hanno messo in evidenza la necessità di andare avanti con le cure. Per tutta la durata del suo difficile percorso verso la guarigione, il pubblico e i fan hanno sempre fatto sentire il loro supporto a Carolyn Smith.

“Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita”, aveva rivelato la Smith durante una vecchia intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Carolyn aveva anche spiegato che “all’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile”.

“Pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene” ha poi ribadito Carolyn in un’intervista al settimanale “Oggi”. “Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”.

Nel corso dell’ultima edizione di “Ballando”, poi, Carolyn Smith non era riuscita a non emozionarsi fino alle lacrime di fronte all’esibizione della concorrente Rosanna Banfi, una coreografia dedicata a tutti coloro che hanno avuto o hanno a che fare con il mostro del cancro. Le due donne si erano anche abbracciate, generando un’onda di commozione generale e inarrestabile.

In questi giorni, la Smith ha raggiunto l’ospedale Ca’Foncello di Treviso, dove continua la sua terapia, e ha voluto ringraziare a suo modo tutto il personale sanitario che la segue e l’aiuta, pubblicando appositamente una serie di stories su Instagram. Un’infezione al fegato le aveva fatto interrompere le cure all’inizio dello scorso anno, ma Carolyn non ha mai perso la sua forza d’animo.

La ripresa della chemioterapia è un momento cruciale nel suo percorso clinico, ma, nonostante le difficoltà, Carolyn Smith ha voluto comunque regalare ai followers un messaggio positivo e di speranza, tributando il suo riconoscimento ai medici e offrendo alle persone nella sua stessa situazione un esempio di resistenza ammirevole.

Carolyn affronta le sue giornate con positività, supportata dall’amore di suo marito Tino, sposato nel 1997 e anche lui ballerino appassionato. La coppia si prende cura insieme di due cagnolini, gli yorkshire Sir Scotty e Lady BB, che contribuiscono a garantire la serenità familiare, sostenendo con affetto sincero la loro padrona.