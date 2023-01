La divertente intervista a Richard Gere e Susan Sarandon

In vista dell’uscita del film Maybe I Do, tradotto in italiano con il titolo di Ti presento i suoceri, Richard Gere e Susan Sarandon hanno partecipato ad una simpatica intervista in cui chiariscono meglio le loro parti all’interno del film.

Una nuova commedia romantica sta per arrivare sul grande schermo e da quello che abbiamo intuito leggendo la trama, sarà un film che non possiamo veramente perdere. Dopo questi anni bui, ci vogliono storie del genere, leggere che ci facciano ridere e perché no dimenticare per quelle due orette la routine della vita.

Maybe I Do ci promette questo, divertimento con una storia diversa dal solito. Due dei grandi nomi che prenderanno parte a questa pellicola, Richard Gere e Susan Sarandon in una recente intervista si sono lasciati andare a rivelazioni umoristiche sul film.

Ti presento i suoceri: il primo film che non si concentra sulla coppia

Ti presento i suoceri è una commedia romantica che uscirà nelle sale cinematografiche il 27 gennaio 2023, scritta e diretta da Michael Jacobs, vanta all’interno del cast nomi molto importanti. Gli attori protagonisti saranno Emma Roberts, Luke Brace, Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton e William H. Macy.

A differenza dei vari Ti presento i miei, i tuoi, ecc., in Maybe I Do, la storia non è incentrata esclusivamente sulla coppia di innamorati, bensì sui loro familiari. Diciamo che i due futuri sposi con il loro incontro hanno dato il via a tutto un susseguirsi di eventi che non avrebbero mai potuto prevedere. In pratica, Michelle e Allen si sono innamorati e vogliono sposarsi, decidono quindi, come è normale che sia per poter diventare tutti una grande famiglia, di fare incontrare i futuri consuoceri in una cena tutti insieme. Peccato però che i rispettivi genitori dei due fidanzatini, si conoscessero già, in quanto sono rispettivamente gli uni gli amanti degli altri. Da qui in poi è caos!

Sarà interessante scoprire chi vincerà in questa commedia per niente scontata, l’amore o il cinismo? I presupposti che si vengono a creare non sono molto incoraggianti per una coppia prossima al matrimonio che spera nell’happy ending, circondata solo da tradimenti e “corna”.

Il divertente botta e risposta

Richard Gere e Susan Sarandon, in vista dell’uscita del film Maybe I Do, hanno partecipato ad una divertentissima intervista tenuta da Tyler Treese, caporedattore di Coming Soon. Sono state poste diverse domande ai due attori, noi ne abbiamo preso qualche estratto. Il caporedattore ha giustamente chiesto a Richard Gere se si sarebbe mai aspettato di recitare con la nipote di Julia Roberts, sua co-protagonista nel film campione di incassi, Pretty Woman?

Con il suo solito stile, Gere ha risposto: “Beh, ho pensato che fosse divertente quando mi hanno detto che era lei. Non credo di aver mai fatto un film del genere da allora. Penso che sia il più vicino a Pretty Woman, questo lo è, nello stile”. Una divertita Sarandon ha così ribattuto: “Sono un po’ una prostituta in questo film.”

È stato poi chiesto agli attori se si sono divertiti a recitare in Ti presento i suoceri. La risposta è stata positiva per entrambi. Richard Gere ha confermato: “…mi piacciono questi personaggi …Le cose accadono e poi vai avanti. Non tutto è personalizzato e c’è ancora una sorta di connessione con tutti, con tutta la follia. Una connessione diretta che queste quattro persone hanno”.

Anche Susan Sarandon è parsa entusiasta: “…penso che siamo stati fortunati…a volte, l’ho fatto, sono stata in un film in cui ci sono molti stili di recitazione diversi e persone diverse, e le persone non sembrano essere nello stesso film da una scena all’altra. E penso che il casting di questo sia stato buono anche in questo senso, che credevo che tutti esistessero all’interno di quel mondo, qualunque fosse quel mondo…”.