Priscilla Presley su Bam Margera: “è una persona disonesta”

Priscilla Presley ha dichiarato informazioni agghiaccianti sull’ ex star di Jackass, Bam Margera, e sul loro recente tempo trascorso insieme.

Qualche settimana fa, Priscilla, ex moglie di Elvis, e suo figlio 35 enne, Navarone Garibaldi Garcia, avuto da un’altra relazione, hanno trascorso molto tempo con l’ex star di Jackass, Bam Margera. Oggi Priscilla torna a parlare su Margera, 43 enne, dicendo che lo stuntman avrebbe tradito sia lei sia suo figlio attraverso foto circolanti “accompagnate da false informazioni e narrazioni”.

“Non mi sarei mai aspettata tutto ciò”

Priscilla, l’ attrice 77enne di fama mondiale, è molto provata dalla situazione: non si sarebbe mai aspettata di affrontare tutto ciò. Ecco quello che ha dichiarato martedì scorso:

“Quando mio figlio mi ha chiesto di far venire un ‘nuovo amico’ per una visita, non avevo idea di chi fosse o che in seguito avrebbe scelto di pubblicare foto e storie false. È venuto, ha parlato senza sosta delle sue nuove iniziative e lotte personali e ha chiesto una foto con me per suo padre, che è un grande fan.”

Inoltre, Priscilla denuncia il comportamento di Bam Margera, il quale avrebbe rubato, oltre alle immagini, anche oggetti personali di Elvis.

“In nessun momento durante la visita gli ho dato qualcosa di Elvis. Ho ancora tutto ciò che ha toccato… Non mancherei mai di rispetto a Elvis, che era l’amore della mia vita, regalando tutto ciò che gli apparteneva. Li ho sempre protetti per i fan”.

Dalla visita all’incursione in casa: “è un disonesto”

L’ ex moglie di Elvis ha sempre fatto scattare ai fan foto, per accontentarli in memoria di Elvis. Ma Margera avrebbe raccogliere registrazioni della loro casa senza il consenso di Priscilla. In tante interviste, lo stuntman ha detto che negli scorsi anni gli sono stati regalati oggetti una volta appartenenti alla star Elvis. Bam Margera ha ricevuto una collana, un anello e una veste in dono.

Priscilla, senza parole, è davvero esterrefatta dall’uomo, considerato come “una persona disonesta e un individuo instabile.” Su tutta la situazione, invece, ci ha tenuto a dire che:

“Elvis apparteneva a tutti voi, e tengo troppo alla mia vita con lui per sprecare mai qualcosa. Spero che quest’uomo riceva l’aiuto di cui ha bisogno e faccia ciò che è giusto.

Tornando a Margera, in settimana ha affrontato tutta la situazione attraverso un post su Instagram. Si è scusato per il comportamento avuto con Priscilla e suo figlio.