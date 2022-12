Perchè Hollywood non dovrebbe disturbare gli attori morti

Ecco perché Hollywood dovrebbe lasciar stare gli attori scomparsi e smetterla di metterli ostinatamente nei suoi film.

Quando Black Panther: Wakanda Forever è uscito di recente, il pubblico non ha visto un Chadwick Boseman resuscitato. Invece, la sorella del personaggio del titolo, interpretata da Letitia Wright, ha preso il posto del supereroe. La tecnologia esisteva per un Boseman digitalizzato per riprendere la sua celebre svolta da star del 2018, ma consentire a un nuovo attore vivente di ricoprire il ruolo era la scelta giusta, non solo per il franchise, ma per il mezzo del film.

La resurrezione di attori scomparsi nei film attraverso l’intelligenza artificiale, una tendenza in crescita, è un male per la comunità degli attori e per i film. Finora, Hollywood ha per fortuna limitato l’uso di questo mezzo infernale: Peter Cushing in Rogue One, Paul Walker in Fast & Furious 7, Carrie Fisher nell’ultima puntata del franchise di Star Wars. Sfortunatamente però si vocifera in giro che questi espedienti, l’industria cinematografica, voglia utilizzarli ancora di più per attori ormai lontani di assumere ruoli più importanti.

La recitazione è sempre stata una professione estremamente competitiva, il che rende consequenziale chi sfonda. Questo è in parte il motivo per cui alcuni si lamentano del fatto che così tanti attori siano figli di famosi registi e star di Hollywood. Gli attori generati dall’intelligenza artificiale esacerbano la sfida rubando opportunità di carriera agli aspiranti attori. Gli economisti generalmente non credono che il mercato del lavoro sia un gioco a somma zero. Tuttavia, in alcuni casi, esiste un limite rigido al numero di posti di lavoro esistenti in un campo. Ci sono solo tanti atleti che possono suonare nella WNBA o tanti violoncellisti necessari per le orchestre sinfoniche professionali.

Serve una regola nell’industria del cinema

Non esiste un limite rigoroso al numero di serie TV o film realizzati. Eppure ci sono i segnali che il mercato cinematografico sta raggiungendo i suoi limiti, con le piattaforme di streaming che danno il via libera a un minor numero di progetti. Se gli studi possono utilizzare attori morti, che non richiedono trailer, parrucchieri o una percentuale del botteghino lordo, i nuovi arrivati ​​di talento potrebbero essere esclusi dalla professione.

Non riuscire a mostrare nuovi talenti è un problema particolare se crediamo nell’inclusività. La rappresentazione sullo schermo sta andando nella giusta direzione, ma potrebbe tornare indietro se i cast sono composti da epoche precedenti.

Inoltre, il pubblico sarà derubato delle innovazioni artistiche. Così come si evolvono gli stili di regia, si evolvono anche le voci delle nuove generazioni di attori con valori e prospettive differenti. Questo non è solo un problema per i film d’essai che cercano di comunicare qualcosa di profondo. La maggior parte dei film che le persone vedono sono film tradizionali, in cui le considerazioni sul profitto sono così importanti che la trama e il dialogo sono ora spesso ottimizzati con software di intelligenza artificiale.

In tali situazioni, l’importanza dell’attore è probabilmente maggiore che nei film indipendenti. Questo perché, forse anche più dei registi, gli attori di Hollywood sono la migliore scommessa per qualsiasi sovversione tra i dettami dei focus group e dei sequel. Uno sguardo fisso o un sorriso ironico possono dirci tutto ciò che dobbiamo sapere. Gli attori devono pronunciare le parole che gli vengono date, ma il loro dono consente loro di esprimere le verità nel loro modo unico.

Un’ultima preoccupazione è che consentire l’ingresso di doppelganger digitali di stelle del passato offuscherà la loro eredità. Le aziende non si preoccupano dell’integrità dell’opera di un artista. Gli attori generati dall’intelligenza artificiale prendono la voce di qualcun altro e danno potere a ingegneri del software, inserzionisti e dirigenti di Hollywood con essa.