Martina Nasoni col cuore in mano: quello che ha visto l’ha ridotta uno straccio

Al “Grande Fratello VIP” continua il triangolo che vede coinvolti Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Quest’ultima ha assistito di nascosto a una scena che l’ha turbata profondamente.

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli all’interno della casa del “Grande Fratello VIP” ha vissuto una serie di vertiginosi alti e bassi e l’ingresso della vecchia compagna di avventura di lui, Martina Nasoni, non ha fatto altro che complicare ulteriormente la situazione, aggiungendo altra carne sul fuoco.

Se, da una parte, Dal Moro aveva espresso dubbi nei confronti di Oriana e manifestato una certa soddisfazione in seguito all’ingresso di Martina, dall’altra, il veneto ha poi invertito bruscamente la rotta, pronunciando parole non del tutto lusinghiere nei confronti di Martina Nasoni e della relazione intercorsa tra loro due.

“Martina non è mai stata la mia ragazza” ha dichiarato infatti Daniele. “Anni fa fuori dal GF il nostro rapporto è durato un mese. Non era la mia ragazza (…). Lei ha più volte rilasciato interviste sulla nostra relazione, io non ho mai parlato di questo. In quattro anni ci siamo visti una volta a Napoli, io ero in vacanza con i miei amici, lei è venuta due giorni e non è successo niente”.

Ovviamente, Martina non ha preso per niente bene la cosa: “Non mi lego a una persona tanto per, ci sono stati tanti alti e bassi, non abbiamo deciso di stare insieme, a volte siamo stati in contrasto perché diversi, ma non bisogna dichiararsi fidanzati per voler bene e ritenere una persona importante”.

Al “GF VIP” Martina Nasoni assiste a una scena che non avrebbe mai voluto vedere e reagisce male

Anche in confessionale Martina Nasoni ha ribadito il suo dispiacere: “Non sono venuta qui dentro per rovinare la storia tra di loro (Daniele e Oriana, ndr.) (…). Per me lui è stato importante, è nato tutto qui dentro, ci può stare che per me sia difficile, ma lui può andare dove vuole. Non avevo aspettative, se non su di me. Il suo comportamento va in contrasto con gli elogi che mi ha fatto una settimana fa”.

Poi, nella serata di ieri, nuovo colpo di scena al “GF VIP”: l’intimità ritrovata tra Oriana e Daniele ha colpito il pubblico e non solo. I due, infatti, hanno dormito insieme e sotto le coperte ci sono stati una serie di movimenti piuttosto inequivocabili.

Non solo i telespettatori hanno però assistito alla scena, perché, di nascosto, anche Martina Nasoni li ha visti e subito dopo è scappata via piangendo, dimostrando tutta la sua fragilità emotiva. I sentimenti per Daniele sono ancora vivi in lei e dunque accettare la relazione tra lui e Oriana potrebbe essere molto più complicato del previsto.