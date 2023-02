Mother Midnight: trailer esclusivo per il nuovo thriller coreano

In anteprima il nuovo trailer che presenta il nuovo film thriller coreano, Mother Midnight, noto anche con il nome di Seokkarae. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che il mondo del cinema abbia aperto le “sue frontiere” quello è poco ma sicuro. Grazie alle piattaforme di streaming più famose, anche noi in Italia, possiamo vedere pellicole proveniente da tutto il mondo. Una volta tutto questo era impensabile.

Ecco perché ormai non ci stupiamo più dalla vastità di titoli tra cui possiamo attingere, come per esempio il nuovo film thriller coreano Mother Midnight, di cui finalmente è uscito il trailer ufficiale in anteprima.

Chi l’ha prodotto?

Mother Midnight, noto anche (in Corea) con il nome di Seokkarae, è un film thriller uscito nel 2022, ancora inedito nel nostro Paese. Non si sa quando uscirà nelle sale cinematografiche, per il momento è stato pubblicato solo il trailer ufficiale della storia.

Questo thriller coreano, è un lungometraggio, ideato e realizzato in todo dal regista britannico, Mike Beech. Gli attori che hanno partecipato alla realizzazione della storia sono Jiwon Lee, Jongho Lee, Tuin Tak, Jaejin Yun, Hyeonji Son e Hyeonjae Lee. Inoltre La Movie Agency si occuperà di “portare” Mother Midnight, all’European Film Market di Berlino.

Seokkarae è stato prodotto da Jiwon Lee, Hyojin Lee, Mike Beech, Daniel Walker e Thomas Maitland. Le musiche che fanno parte della soundtrack sono stata realizzate dal compositore Jack Fielden-Irving, mentre le foto ufficiali sono state scattate da Maitland.

La sinossi ufficiale

Mother Midnight è il nuovo thriller coreano, dal titolo originale Seokkarae, che si è “aperto” la strada nel mondo occidentale, grazie ad una trama che lascia lo spettatore con la giusta quantità di suspense, che ci si aspetta. Guardare il trailer per credere.

Secondo la trama ufficiale:

“Mother Midnight racconta la storia della ventenne Jiwon che tenta di affrontare la perdita della madre testarda, l’alcolismo di suo padre e la sua complicata relazione con un fidanzato esigente. A peggiorare le cose, un operaio edile violento chiede un pesante risarcimento per una disputa che ha avuto con la madre di Jiwon. Rivolgendosi a uno sciamano locale per chiedere aiuto, Jiwon si renderà conto che devono essere prese decisioni decisive per salvare la sua famiglia, la sua casa e sé stessa”.

Diciamo che oltre al trailer, anche la trama fa capire immediatamente che questa pellicola merita di essere vista, anche per capire di più uno stile cinematografico totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Basti pensare al successo ottenuto dalla serie tv coreana, Squid Game, il quale ha stupito diversi Stati, diventando in poco tempo una serie cult.