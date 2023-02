“Non faccio l’amore da tanto tempo: punta di diamante di Signorini fa un’ammissione bollente

Rivelazione inaspettata di uno dei protagonisti del “Grande Fratello VIP”. Ai microfoni di RTL 102.5, un ex concorrente del programma di Signorini ha dichiarato apertamente un dettaglio incredibile della sua vita privata.

Gianluca Costantino, ex inquilino della Casa del “Grande Fratello VIP”, si è raccontato recentemente in radio, svelando alcuni dettagli inaspettati relativi alla sua sfera privata. Il personal trainer, punta di diamante di Alfonso Signorini nell’edizione 2021/2022 del programma, ha sorpreso gli ascoltatori di Rtl 102.5 con una serie di dichiarazioni molto intime.

Il ragazzo, ex consulente finanziario e ora influencer sui social media, durante la passata edizione del GF VIP aveva stabilito una grande amicizia con la compagna di avventura Soleil Sorge, flirtando con lei in maniera molto dolce, salvo poi venire relegato nella scomoda posizione della “friendzone”.

Ora, Gianluca dichiara di non aver ancora trovato una compagna. Anzi, sarebbe ormai solo da parecchi mesi. La sua vita intima praticamente ferma. “Sono casto. Non faccio l’amore da tempo. Il mio cuore è libero, deve essere così” ha dichiarato, senza però preoccuparsi di fornire ulteriori dettagli nel merito, lasciando tutti senza parole.

“Sto studiando cinema, una delle mie grandi passioni insieme allo sport” ha spiegato poi Gianluca, approfittando poi dell’0ccasione per presentare un progetto lavorativo a cui si sta dedicando in questo ultimo periodo. “Ho creato una società per commercializzare un prodotto per smettere di fumare” ha rivelato Costantino.

Aggiungendo, sibillino: “Presto saprete. Un ricercatore amico di vecchia data, dopo studi e ricerche, mi ha proposto di fare un salto in questo settore. Ed eccomi qui”. Insomma, pare che all’orizzonte per lui non ci siano farfalle nello stomaco, ma, piuttosto, business e piani finanziari.

Gianluca, classe 1988, napoletano DOC, ha raggiunto la popolarità l’anno scorso, entrando nel parterre dei vipponi rinchiusi nella Casa del GF VIP di Alfonso Signorini. Con la sua laurea in Economia e Finanza e un fisico scolpito dall’allenamento quotidiano, Gianluca è sempre stato particolarmente presente sui social.

Prima della “cura Signorini”, ossia prima del passaggio al “Grande Fratello”, il suo profilo Instagram vantava appena 22 mila followers, mentre oggi ha superato i 76 mila seguaci, ai quali propone i suoi programmi benessere per raggiungere la perfetta forma fisica e mentale.

Su Instagram non ha mai presentato nessuna fidanzata ufficiale, dunque l’ammissione di essere casto e single da tempo potrebbe effettivamente corrispondere al vero. Probabilmente Gianluca ha deciso di concentrarsi su sé stesso e sulla sua carriera: per lui non è questo ancora il tempo del grande amore. Poi, chissà.