“Una piccola bugia innocente” per Kate Hudson e Michael Shannon

Arriva il trailer della nuova commedia indipendente con Kate Hudson e Michael Shannon, A Little White Lie (in Italia sarà Una piccola bugia innocente). Grazie ad un piccolo malinteso, le risate saranno assicurate.

Due attori di notevole spessore, daranno vita ad una commedia romantica esilarante, fatta di malintesi e piccole bugie “innocenti” che renderanno tutto più dolce (forse).

Kate Hudson e Michael Shannon saranno i nuovi protagonisti di A Little White Lie, in arrivo nelle sale statunitensi il 3 marzo 2023. Per il momento non si sa quando uscirà in Italia, nell’attesa ecco il trailer rilasciato in anteprima di questa frizzante storia d’amore.

Qualche dettaglio in più sul film

Per ora sappiamo che A Little White Lie è un film indipendente, si basa sul romanzo Shriver del 2013 di Chris Belden ed è stato poi riadattato per le sale cinematografiche dal regista della commedia Michael Maren e che è stato prodotto dalla Saban Films e Paramount Pictures.

I due protagonisti della storia saranno Kate Hudson e Michael Shannon, la prima è reduce dal successo del film Glass Onion – Knives Out del 2022 e il secondo dal film Amsterdam anche questo uscito l’anno scorso al cinema.

Oltre ai due attori protagonisti troveremo anche nel cast Zach Braff, Kate Linder, Aja Naomi King, Da’Vine Joy Randolph, M. Emmet Walsh, Jimmi Simpson e (ultimo ma non per questo poco importante) il grande Don Johnson.

La trama di A Little White Lie

Una Piccola bugia innocente uscirà al cinema negli Stati Uniti il 3 marzo 2023, la storia del film parte tutto da un malinteso. Il noto scrittore Shriver, non si è mai mostrato in pubblico, quindi nessuno sa veramente che aspetto abbia. Durante un festival universitario letterario, viene inoltrato un invito al celebre scrittore, peccato però che venga consegnato ad un “tuttofare” omonimo, il quale in tutta la sua vita non ha mai letto un libro. Triste per la sua realtà, decide quindi di accettare l’invito, recandosi all’università, dove verrà accolto dai fan e acclamato dal pubblico. Il “falso” Shriver dovrà quindi riuscire a districarsi in questa grossa bugia in cui è caduto, cercando di non ferire la professoressa d’inglese Simone Cleary, della quale si innamora pazzamente. Ma soprattutto cosa penserà il vero Shriver di questo impostore?

In attesa quindi di poter vedere al cinema A Little White Lie, possiamo deliziarci con questo divertente trailer ufficiale appena rilasciato. Il film si preannuncia molto divertente e il cast d’eccezione farà sicuramente un ottimo lavoro. La Hudson stessa infatti è molto soddisfatta di poter lavorare con i suoi colleghi:

“Sono stata un fan del lavoro di Michael Shannon per un po’ di tempo. Ero molto entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con lui. Don Johnson è una leggenda e un vecchio amico di famiglia, quindi ero molto entusiasta di lavorare anche con lui. E avendo lavorato con Zach Braff in passato, sapevo che mi sarei divertita”.