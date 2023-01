Amadeus, chi è stata la prima moglie e perché è finita: altro che Giovanna!

Prima di incontrare Giovanna, Amadeus era il marito di Marisa Di Martino e da lei ha avuto la sua prima figlia, Alice. La prima moglie del conduttore è molto riservata, poco si sa di lei e dei motivi della separazione dal marito.

Oggi Amadeus forma con Giovanna Civitillo una delle coppie più inossidabili dello show business italiano, ma il conduttore ha alle spalle un primo matrimonio con una donna estranea al mondo dello spettacolo, Marisa Di Martino. I due si sono sposati nel 1993, con l’amico amico fraterno di Amadeus, Fiorello, nel ruolo di testimone.

Nel 1997 la coppia ha festeggiato l’arrivo della prima figlia, Alice Sebastiani, che lo scorso anno ha supportato il padre al Festival di Sanremo, seduta tra il pubblico del Teatro Ariston. Il matrimonio di Amadeus e Marisa ha resistito 14 anni, fino al 2007, e fino a quel momento nessun gossip ha offuscato la vita della coppia.

I due hanno vissuto in pieno affiatamento e amore, ma il rapporto poi ha iniziato a logorarsi, fino a farli approdare alla sofferta decisione della separazione. All’inizio, le pagine di gossip hanno insinuato che la motivazione della rottura tra Ama e Marisa fosse da imputare all’arrivo di Giovanna Civitillo nella vita del conduttore.

Secondo alcuni rumors, infatti, esaminando le tempistiche dell’incontro tra Giovanna e Ama e quelle del divorzio da Marisa, ci sarebbero delle possibili sovrapposizioni, che hanno fatto pensare a un tradimento quale causa della rottura. Ovviamente la riservatezza sui dettagli della questione, soprattutto da parte di Marisa Di Martino, ha dato adito per molto tempo a questa interpretazione.

Chi è Marisa Di Martino, la prima moglie di Amadeus? Sono stati insieme 14 anni

Le cose, in realtà, starebbero diversamente: pare che Amadeus e la prima moglie si fossero allontanati già dai primi anni 2000, anche se non sono mai state chiarite le motivazioni che hanno portato al raffreddamento del rapporto tra i due. La separazione dunque sarebbe il frutto finale di un percorso, una decisione difficile e a lungo meditata.

L’ex coppia ha mantenuto comunque dei rapporti amichevoli, anche in virtù della volontà di salvaguardare al massimo il benessere della figlia Alice, che ama stare lontana dai riflettori proprio come la madre. Dalla fine del matrimonio con Amadeus, infatti, non si sa molto della vita e delle vicissitudini di Marisa Di Martino, che non possiede nemmeno un profilo social.