Federico Fashion Style, come si è ‘ridotto’ dopo il divorzio: “Ecco come passo le mie domeniche”

Una bufera social si è scatenata su Federico Fashion Style dopo il suo coming out a “Verissimo” da Silvia Toffanin. L’hair stylist, rispondendo alle critiche ricevute, ha voluto mostrare ai followers la sua dedizione al lavoro.

Sono passate due settimane circa dal chiacchierato coming out di Federico Fashion Style su Canale 5 nel salotto pomeridiano di “Verissimo”. La sua confessione a Silvia Toffanin ha scatenato un’orda di commenti, che spaziano dall’ironia più leggera agli insulti più pesanti, senza troppe mezze misure.

La faccenda continua a tenere banco in Rete, anche perché uno zoccolo duro di haters sta continuando ad accusare Federico di aver voluto lucrare sullo svelamento del suo orientamento sessuale, guadagnando dei soldi “vendendo” l’esclusiva alla trasmissione Mediaset. Ovviamente, il parrucchiere delle star non ha tardato a difendersi, facendo le giuste precisazioni.

“Ho letto di tutto, anche che ho fatto l’ospitata per chissà quale valanga di denaro. Questo non è vero, così come non è la verità che ho deciso di parlare del mio coming out per visibilità. Anche perché se fosse stato così lo avrei fatto prima” ha tenuto a specificare Federico Fashion Style, rimandando tutte le accuse ricevute dritte al mittente.

“Se ho deciso di aprirmi è perché in un certo senso ho dovuto farlo. Sono stato costretto perché qualcuno ha fatto uscire cose mie private. Quindi sono dovuto intervenite direttamente” ha spiegato ai followers, rassicurando tutti sulla genuinità delle sue intenzioni. Federico ha a cuore il bene di sua figlia e il suo lavoro, per il quale continua a dimostrare una grande dedizione.

Federico Fashion Style rimanda al mittente le accuse degli haters: ecco come passa le domeniche

Ecco perché, di fronte alle frecciatine di chi sostiene che Federico Fashion Style trascuri il suo mestiere per le ospitate televisive, l’hair stylist ha risposto per le rime, pubblicando domenica scorsa delle stories che lo ritraggono intento a consumare un frugale pasto. Federico è nel suo salone, intento a mangiare una zuppa al volo per pranzo prima di tornare all’opera.

“Ecco qui le mie domeniche, fatte di pranzi in magazzino, una zuppa calda, ma sono comunque felice. Il mio lavoro è sempre stato e sempre sarà la mia gioia! E voi prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza perché io lavoro sette giorni su sette” ha scritto Federico.

“Voi che parlate a vanvera magari state belli comodi nel letto e dite solo ca***te. Andate a lavorare anche voi poi vedete come non avete il tempo come me di pensare agli altri, buona vita” ha concluso.