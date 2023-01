Re Carlo, ha un vizio assurdo: alla sua età ancora pensa a queste cose

Non accennano a spegnersi gli echi del libro scandalo “Spare” del figlio Harry e intanto, mentre Re Carlo III si prepara all’incoronazione, prevista per il prossimo 6 maggio, su di lui emergono delle indiscrezioni molto curiose.

Dopo aver passato la maggior parte della sua vita a prepararsi a succedere a sua madre, l’inossidabile, indimenticabile e indimenticata Regina Elisabetta II d’Inghilterra, Re Carlo III, eterno erede al trono, finalmente si avvicina al compimento pieno del suo destino. La cerimonia di incoronazione, prevista per maggio, è già definita al dettaglio da tempo, con protocolli ben precisi.

La Royal Family sta affrontando ancora il peso delle dichiarazioni del secondogenito di Carlo, Harry, che, nel suo libro autobiografico best seller “Spare”, non ha lesinato dettagli molto delicati e imbarazzanti circa il dietro le quinte della vita familiare in Casa Windsor. L’incoronazione dunque assume per i Reali inglesi l’occasione più ghiotta per levarsi di dosso il “fango” sollevato da Harry.

Carlo è senza dubbio pronto a seguire con dedizione e impegno tutti gli step previsti per la cerimonia, cercando di spazzare via così le preoccupazioni e i veleni degli ultimi mesi, tentando la titanica impresa di rinnovare i fasti della monarchia britannica dopo la dipartita della sua “mommy”, amata e ammirata per il suo lunghissimo regno, tanto da diventare un’icona pop a tutti gli effetti.

La popolarità di Charles non è mai stata alle stelle, prima offuscato dalla moglie Diana, poi sempre un passo indietro alla madre, senza contare lo scandalo della sua relazione a lungo extra-coniugale con l’attuale moglie Camilla Parker Bowles e i recenti contrasti con Harry e Meghan. Ora che il momento più importante della sua vita si avvicina, emergono anche altre curiose indiscrezioni sul suo conto.

Si avvicina l’incoronazione di Re Carlo III: non cessano le voci sulle sue stranezze

Uno dei tratti caratteriali di Carlo che più hanno fatto discutere ha a che fare con le sue strampalate manie: da diverso tempo, infatti, si rincorrono voci circa le sue bizzarre abitudini, tra cui, ultimamente, spicca quella rivelata al Daily Star dall’autrice Katherine McGee, secondo cui Carlo non apprezzerebbe il ghiaccio a forma di cubetti per i suoi cocktail.

Il sovrano della Gran Bretagna non sopporterebbe il tintinnio degli spigoli dei cubetti all’interno del bicchiere. In virtù di questo suo “geometrico” disappunto, Carlo non viaggerebbe mai senza avere in dotazione nel suo bagaglio una vaschetta per cubetti di ghiaccio tondi. Al contrario, Elisabetta adorava il rumore dei cubetti spigolosi.

Tra le altre stranezze di Carlo, emerge un altro oggetto che non può non accompagnarlo nei suoi viaggi: il suo orsacchiotto dell’infanzia. Inoltre, Carlo ha una seduta da toilette personalizzata e uno chef privato, per farsi preparare il risotto ai funghi, suo piatto preferito, in ogni parte del mondo.