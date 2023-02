Flavio Briatore su tutte le furie: purtroppo non c’è soluzione

Il Campidoglio fa andare su tutte le furie l’imprenditore Flavio Briatore: la decisione del Comune di Roma incide sull’attività del locale del manager, danneggiando a suo dire il rilancio di una strada storica e glamour come via Veneto.

Il Comune di Roma sta lavorando attivamente per riportare in auge una delle sue strade più iconiche e lussuose, via Veneto. Eppure, non tutti i locali della zona hanno accettato di buon grado le decisioni del Campidoglio. In particolare, il Crazy Pizza, di proprietà di Flavio Briatore, non ha gradito per niente le ultime misure del Comune.

Il locale dovrà rinunciare a breve ai tavolini esterni, in quanto i permessi per l’occupazione di suolo pubblico non hanno ricevuto il rinnovo. Briatore non ha taciuto sull’accaduto: “In Italia è così, non si può lavorare. Anche se devo dire che, a differenza di Roma, a Milano non hanno fatto alcun problema per prorogarci l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, abbiamo due terrazze”.

Parole taglienti e affilate le sue: l’imprenditore non può accettare questo “sgambetto” del Comune, soprattutto considerato il suo contributo per il prestigio di via Veneto. “Abbiamo dato una grande mano a via Veneto, ora aprirà Nobu (il ristorante giapponese di Robert De Niro, n.d.r.). Se poi cominciamo a dire che i tavoli danno fastidio… comunque ora vedremo” ha aggiunto il manager.

A giugno scadrà il permesso di occupazione dell’area e, intanto, la prima domanda di proroga fatta dalla società che gestisce il locale ha già ricevuto una bocciatura. Nel merito, il quotidiano “la Repubblica” ha spiegato come Briatore abbia dovuto ricorrere al Tar. Fatto sta, che, salvo sorprese, a partire da giugno, il Crazy Pizza dovrà dire addio al suo dehor.

Batosta per Flavio Briatore da parte del Comune di Roma: la richiesta è stata bocciata

“Il rilancio di via Veneto passa attraverso il ritorno del turismo, l’apertura di nuovi locali e dei nuovi alberghi 5 stelle lusso. Abbiamo riportato sfilate, mostre e grandi eventi che saranno la normalità per la strada che è stata e tornerà la via della Dolce Vita” ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport di Roma Capitale.

“Riguardo alla vicenda del Crazy Pizza, (…) verrà trovata la soluzione più giusta. È inimmaginabile che via Veneto ritorni ai fasti del cinema, della moda e cultura degli anni d’oro senza il rilancio dei bar e dei locali sulla via” ha concluso, conciliante e possibilista, l’assessore.