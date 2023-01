The Good Doctor: tutto pronto per lo spin-off con Felicity Huffman

Sarebbe tutto pronto l’episodio speciale della ABC: lo spin – off di The Good Doctor potrebbe vedere tutti i protagonisti principali di The Good Lawyer.

Sembra ieri, invece sono già passati sei anni da quando The Good Doctor è entrata a far parte nelle nostre frenetiche vite. La serie, ispirata alla serie dramma medico sudcoreana, tornerà in tv con un atteso e curioso spin – off del tutto speciale per i fan di Shaun sicuramente ma anche di Felicity Huffman.

Felicity Huffman di nuovo in tv, dopo lo scandalo di 4 anni fa

L’attrice Felicity Huffman, qualche anno fa, è stata coinvolta in un grande scandalo per aver corrotto docenti, manomettendo il test d’ingresso di sua figlia per l’accesso all’università della California del Sud. Una tangente di 15 mila dollari. Da quel giorno, l’interprete ha vissuto conseguenze legali e professionali.

Nonostante il suo potenziale e la sua bravura, l’attrice è stata allontanata dal mondo dello spettacolo e del cinema. In questo episodio, i protagonisti di The Good Lawyer, questo il titolo del potenziale spin-off, saranno presentati con una speciale puntata della sesta stagione.

Di cosa parlerà la puntata

David Shore e Liz Friedman hanno scritto la puntata. La direzione invece è di Ruben Fleischer. Nello spin off il medico Shaun Murphy averà bisogno di un aiuto legale per affrontare e superare una vicenda che lo coinvolgerà da vicino. L’avvocato scelto sarà Joni DeGroot (Kennedy McMann).

Il personaggio di Joni DeGroot ha un disturbo ossessivo compulsivo comprovato che le consente di avere una maggiore minuzia per i casi legali, guardandoli da un altro punto di vista. L’attrice Felicity Huffman vestirà i panni di Janet Stewart, grande e apprezzato avvocato. Janet è una cara e vecchia amica di Aaron Glassman, mentore e amico di Shaun. Lo stesso Glassman dirà a Shaun di affidare il caso a Janet. Shaun, testardo, vuole invece che il caso sia seguito dalla giovane talentuosa Joni, obbligando Janet a farle da supervisore al caso, arrivata da poco nello studio.

Al momento, sappiamo solo questo e l’ ABC ha deciso di investire solo nell’ episodio pilota che, nella migliore dei casi, affiancherà The Good Doctor. Nel peggiore, resterà un esperimento. Negli Stati Uniti d’America c’è già una data di uscita fissata per il 6 marzo 2023. Non sappiamo la data di uscita in Italia, nè se l’episodio rimarrà o meno un episodio della sesta stagione… O se verranno approfonditi in altri avvenimenti collaterali. Dipenderà tutto dal successo (o meno) che avrà.