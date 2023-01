Willem Dafoe si unisce al cast di Nosferatu di Robert Eggers

Il nuovo horror/gotico diretto e prodotto da Robert Eggers, Nosferatu, avrà all’interno del suo cast un volto molto noto, stiamo parlando dell’attore Willem Dafoe. Che parte farà il celebre interprete?

L’attore statunitense Willem Dafoe non ha bisogno di grandi presentazioni in quanto la lista della sua filmografia è veramente molto lunga. Riesce ad interpretare personaggi diversi, anche moderni e attuali, passando da un genere all’altro senza troppe problematiche.

Ecco perché non stupisce il fatto che Robert Eggers lo voglia nel suo nuovo film horror/gotico Nosferatu. Dafoe ha già vestito i panni del temuto vampiro originale nel film del 2000, L’ombra del vampiro. Quale sarà la sua parte in questa nuova rivisitazione?

Full immersion nella vita di Dafoe

Willem Dafoe è nato ad Appleton nel 1955, è un attore statunitense con doppia cittadinanza, quella del suo paese di origine e quella italiana. Dafoe viene da sempre considerato uno degli attori più bravi e di talento della sua generazione, ha iniziato a recitare da giovanissimo e ha vinto diversi premi e riconoscimenti importanti durante la sua carriera lavorativa.

L’attore statunitense ha recitato in tantissimi film di successo, come per esempio Platoon, Nato il quattro luglio, Il paziente inglese, American Psycho, La spia, la saga di Spiderman dove interpreta il cattivo Norman Osborn alias Green Goblin, Dead for a Dollar e così via.

Willem ha già recitato in “versione vampiro”, per il film L’ombra del vampiro, in cui interpretava “il Nosferatu” di Merhige liberamente ispirato a Dracula di Bram Stoker. Questa pellicola è valsa la seconda nomination agli Oscar per Dafoe, grazie alla sua interpretazione perfetta.

Tra i nuovi progetti di Willem Dafoe, lo troveremo nel film And, The Man In The Basemant, Poor Things e Asteroid City. Tra un film e l’altro si gode “la vita” nelle sue residenze a Roma e negli Stati Uniti, dove fa la spoletta con sua moglie Giada Colagrande e con suo figlio Jack Dafoe, avuto da una precedente relazione.

Terza collaborazione per Dafoe e Eggers

Robert Eggers ha sancito la terza collaborazione con l’attore Willem Dafoe, in quanto non solo collaboreranno insieme per la nuova pellicola di Nosferatu, ma avevano già cooperato per i film The Lighthouse e The Northman.

Il film Nosferatu di Robert Eggers, dove quest’ultimo sarà sia regista e produttore, tratterà la storia di Nosferatu, il maligno e ossessionato vampiro, che “perde la testa” per una giovane donna (interpretata da Lily-Rose Depp) la quale risiede nella Germania del 19° secolo. Come la storia classica, anche qui, il passaggio di Dracula, lascerà solo morte e desolazione.

Sappiamo per certo che Willem Dafoe non interpreterà il protagonista “succhiasangue”, in quanto quella parte sarà riservata a Bill Skarsgard, sarà interessante capire quindi quale sarà il suo ruolo nella storia. Per ora questo film rimane blindato, in quanto non ci sono altre informazioni in merito.