Empire of Light, il nuovo film di Sam Mendes sarà diverso da tutti i precedenti

Tra poco uscirà al cinema Empire of Light, nuovo film diretto da Sam Mendes e con Olivia Colman come protagonista.

Il 23 febbraio 2023 uscirà al cinema Empire of Light, nono film del regista Sam Mendes. La pellicola sarà ambientata in un paesino inglese sul mare negli anni Ottanta e avrà come protagonista Olivia Colman. In molti sostengono che questo film sarà molto diverso da quelli girati in precedenza dallo stesso regista e avrà una particolare attenzione sulla fotografia e sui paesaggi.

Empire of Light sarà ambientato in un piccolo paesino balneare sull’isola di Thanet, nel Kent, una regione del Regno Unito. Al centro della trama ci sarà il Dreamland Cinema della cittadina di Margate e sarà proprio qui dove si svilupperà tutta la vicenda. Margate è una cittadina sul mare che esiste davvero e gli addetti ai lavori hanno fatto di tutto per riportarla indietro nel tempo, come si presentava quarant’anni fa. A questo proposito i punti principali della piccola città, tra cui il lungomare, la parte vecchia, Cliftonville e il Darcy’s Cafè sono stati modificati, rendendoli uguali a come apparivano negli anni Ottanta.

La protagonista della storia è Olivia Colman, che interpreta Hilary, la manager del Dreamland Cinema. L’attrice non è certo alla sua prima esperienza: nel 2018, infatti, ha vinto il premio Oscar per La favorita. A proposito, avete dato un’occhiata alle nomination di quest’anno?

Empire of Light, un film completamente diverso per Sam Mendes

Empire of Light sarà il nono film per il regista Sam Mendes. Prima di questo, ha diretto altre pellicole di successo, tra cui alcune dedicate alla saga di James Bond (Skyfall e Spectre) e 1917, che racconta la Prima guerra mondiale. Empire of Light sarà molto diverso dai soliti perché racconterà una storia molto più intima e personale, dal punto di vista di due personaggi che abitano in un luogo remoto, isolato.

Il cast, oltre a Olivia Colman, comprende Colin Firth, che interpreta il signor Ellis, il proprietario del cinema, con cui Hilary ha intrapreso una relazione poco felice. Inoltre, tra gli altri personaggi principali ci saranno anche Michael Ward, nei panni di Stephen, il nuovo bigliettaio che sconvolge la vita della donna, Toby Jones, Tom Brooke e Hannah Onslow.

Completano il cast, in ruoli minori, Tanya Moodie, Crystal Clarke, Monica Dolan, Sara Stewart, Ron Cook e Justin Edwards. Il film arriverà al cinema il 23 febbraio e promette di essere davvero suggestivo, struggente e profondo. Sam Mendes ha dichiarato di essere molto fiero del risultato, soprattutto perché si è trovato molto bene con gli attori che ha scelto.