“Mi hanno costretto”: Federico Fashion Style disperato | L’appello è accorato

Dopo il coming out da Silvia Toffanin a Verissimo, l’hair stylist Federico Lauri, aka Federico Fashion Style, torna sulla questione pubblicando su Instagram una serie di storie che rivelano nuovi dettagli.

Lo scorso fine settimana è stato particolarmente intenso per Federico Fashion Style, dopo l’intervista a cuore aperto rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”, in cui ha fatto coming out, rivelando il proprio orientamento sessuale. Le sue dichiarazioni hanno sollevato un polverone, suscitando polemiche per la presunta non tempestività di quando affermato.

Molte persone, però, hanno voluto dimostrare solidarietà a Federico, sottolineando che aveva tutto il diritto di prendersi il suo tempo e fare le sue valutazioni prima di sganciare una notizia così deflagrante per la sua vita privata e per quelle di chi gli sta intorno. Intanto, durante l’intervista a Verissimo, non sono mancate alcune frecciate alla ex compagna, Letizia Porcu.

“Se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo” ha confessato Federico Fashion Style a Silvia Toffanin.

E ancora: “Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”. Nella serata di domenica 22 gennaio, poi, dopo la festa per il restyling del suo negozio di Milano, Federico ha usato il suo profilo Instagram per chiarire ulteriormente i dettagli che lo hanno portato a fare coming out dopo aver smentito per tanto tempo tutte le voci in proposito.

Federico Fashion Style ritorna sul suo coming out con una serie di rivelazioni su Instagram

“Sono stato costretto a dirlo perché certe persone hanno fatto uscire cose mie private così riservate che sicuramente sono state dette da chi stava con me” ha specificato Federico, che preferisce non fare nomi in particolare, limitandosi a definire queste persone dei “parassiti inutili”. Insomma, Federico ha voluto evitare l’outing, ossia che qualcuno facesse sapere il suo orientamento al posto suo.

“Molti di voi hanno capito che io mi sono preso del tempo, perché volevo rispettare le persone intorno a me, in primis mia figlia. Io ne avevo parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia e con la mia coscienza stavo a posto, non ho fatto nulla di male” ha concluso il parrucchiere ex concorrente di “Ballando con le stelle”.