Federico Fashion Style, dopo la rottura dalla moglie esce allo scoperto: beccato a letto con il suo vero amore

L’hairstylist dei vip Federico Fashion Style, diventato celebre per il grande pubblico del piccolo schermo attraverso la sua trasmissione su Real Time, a quanto pare, è appena tornato single. Ma come è possibile? I suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora sono basiti e sconvolti.

La lunga storia che l’ha visto per 17 anni al fianco di Letizia Porcu è giunta al capolinea. Ma che cosa è successo? I dettagli della fine di un amore…

A dare la notizia ufficiale della fine della love story è stata proprio l’ormai ex partner di Federico, la quale ha scritto sul suo account ufficiale di Instagram una una dichiarazione social che non ha lasciato spazio nemmeno a mezzo dubbio. Queste le sue parole: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia.”

Una figlia che si chiama Sofia Maelle che è nata nel 2017, che è legatissima anche al suo istrionico papà il cui nome di battesimo è Federico Lauri. La mamma si chiama- invece- Letizia Eleden.

Avere la bimba? Un sogno che si è realizzato…

Entrambi hanno fatto- indubbiamente- tanti sacrifici per riuscire a diventare genitori della piccola. Sono ricorsi- infatti- alla fecondazione assistita, perché, come ha raccontato il celebre parrucchiere dei Vip, lui è stato operato per il varicocele. In una lunga intervista rilasciata un po’ di tempo fa alla redazione del settimanale Chi , diretto dal camaleontico Alfonso Signorini, l’uomo ha confessato che riuscire ad avere una bambina è stata la realizzazione di un suo grande desiderio. In realtà questo era era anche il coronamento di un sogno d’amore romantico, che ha tenuto insieme Letizia e Federico dal 2006 fino fino ad oggi. Oggi che non stanno più insieme…

Un amore forte e sincero con Letizia, ma oggi è finita

Nonostante la coppia non sia mai convolata a nozze, si è trattato di un rapporto decisamente molto ma molto intenso. Federico Fashion Style ha sempre giustificato la mancanza del fatico sì spiegando che questa scelta non ha mai significato per lui vivere un rapporto di serie B. Federico ha raccontato più volte che il matrimonio secondo lui non è di moda, e che Letizia è sempre stata al suo fianco anche senza diventare sua moglie. Inoltre lo ha lasciato sempre libero di inseguire i suoi sogni che per lui sono davvero il sale della vita. Purtroppo -però- nonostante il legame così profondo e sincero, e- soprattutto- nonostante le tante difficoltà superate assieme per mettere al mondo la piccola Sofia Maelle, il loro amore si è concluso…

Ma è proprio con la sua principessa che Federico è stato beccato “a letto” per così dire, non nel senso che intendiamo noi ovviamente ma in un situazione particolarmente amorevole tra padre e figlia, che sono tutti intenti a giocare. E’ il giorno del compleanno della sua cucciola e lui è al settimo cielo! Cuore immenso di papà!