Antonino Spinalbese, esce fuori patto segreto: telespettatori senza parole

Antonino Spinalbese, ex di Belen e inquilino del “Grande Fratello Vip”, si è lasciato sfuggire una serie di incredibili rivelazioni su un patto segreto stretto con una compagna di avventura: le sue parole lasciano basiti i telespettatori.

L’hair stylist Antonino Spinalbese non è proprio capace di lasciar correre quando si tratta di Oriana Marzoli. Dopo la puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip”, infatti, Spinalbese ha nuovamente tirato fuori la questione del presunto patto segreto che intercorrerebbe tra lui e l’attrice per evitare di farla passare come una donna rifiutata.

Nella notte, Antonino ha però anche paragonato Oriana a un’automobile dimostratasi al di sotto delle sue aspettative, causando non poco stupore nei telespettatori. In un periodo in cui Ferrari e Twingo vengono messe a confronto in relazione a un tradimento, come Shakira insegna, le parole del parrucchiere non potevano non destare qualche perplessità.

“Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana. Proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì. Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione” ha raccontato Antonino Spinalbese.

“Sì, mi ha confessato che non le sarebbe mai andata giù questa roba che un uomo le possa dire di no. Sapete cosa ho fatto io? Per quanto io le avessi già detto tutto e fossi stato chiaro ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto ‘senti, io posso anche abbassarmi a una cosa, lasciami tu, cosa ti posso dire di più?’. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico”.

Antonino Spinalbese torna a parlare del famigerato “patto segreto” lasciando il pubblico a bocca aperta

“Quindi adesso anche con le altre qui non voglio ferire nessuno. Nei casi in cui mi dicono ‘senti ma ti piace lei?’, io dico sì su tutte, anche per questa cosa qui, perché non è bello dire di no ad una donna” ha aggiunto l’ex di Belen.

Antonino ha poi messo in mezzo anche Ginevra Lamborghini, spiegando che prima di lasciarsi andare completamente con lei deve chiarire alcuni aspetti fondamentali, unendo alcuni puntini: “Abbiamo delle cose in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a che non ci parlerò bene di una cosa non mi sento pulito. Se io dovessi fare in tv delle domande potrei metterla in difficoltà e non mi serve”.

“Se è fidanzata? Chissà se lei l’ha capito. A me in realtà mi interesserebbe per collegare dei puntini. In realtà però so già i puntini” ha concluso Spinalbese.