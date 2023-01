La nuova serie “Moments” con Malachi Rivers sulla terapia di gruppo

Le tematiche di Moments saranno toccanti e coinvolgenti. Ecco quello che sappiamo fino ad ora sulla serie di Malachi Rivers.

La serie è ancora in fase di sviluppo e non abbiamo una data certa, nè su quali piattaforme sarà disponibile. Sappiamo che è scritta dall’attore e sceneggiatore americano Malachi Rivers (Mank, Poz Roz) e che il suo cast, confermato nelle scorse ore, è davvero pazzesco. Malachi Rivers da qualche mese è nella fase delicata della post-produzione per la sua serie intitolata Moments. La serie si concentra su un gruppo di terapia POC e sul momento specifico che li ha portati a intraprendere la terapia.

Malachi Rivers: la sua carriera e le dichiarazioni su “Moments”

Malachi Rivers, nato nella contea di Prince George, il 15 agosto 1979, nel Maryland, USA, è un attore e produttore americano. Nel corso della sua giovane carriera è stato pluripremiato per Poz Roz, la serie digitale appartenente al genere dark comedy che vede da vicino la vita della giovane, 20 enne, Rozzlyn Mayweather. Le sue abitudini cambieranno all’improvviso quando, un giorno, scoprirà una diagnosi positiva di HIV. La sua vita si trasformerà per sempre e il suo futuro sarà incerto.

Abbiamo visto Malachi Rivers anche nella serie Lips e nel 2017 con Rhonda Mitchell M.D. grazie a cui si è aggiudicato numerosi premi. Quest’ultima serie, web comica, parla della dottoressa di colore Harlem che torna nel suo quartiere per appropriarsi della clinica di suo padre. Il ruolo principale di Rhonda Mitchell è stato interpretato da Jowanda Durham, invece Malachi Rivers è stato Brian Donovan, protagonista maschile. Sulla nuova serie ha detto che:

“Ho creato ‘Moments’ durante il cuore della pandemia, quando ho dovuto davvero affinare il mio mestiere e creare qualcosa di cui non solo volevo far parte, ma che volevo anche vedere in TV”.

Di cosa parlerà la nuova serie tv

In Moments le tematiche affrontate sono delicate: violenza domestica, disturbi bipolari, alimentari, di relazione, abbandono. La serie parla di un gruppo di terapia che affronta le sue sedute settimanalmente, guidati da specialisti. Tra i vari terapisti, uno legge la mente, mentre un partner viaggia nel tempo. Il cast, sensazionale, è formato dallo stesso Rivers, Rutina Wesley ( vista in Queen Sugar e True Blood), Sufe Bradshaw (attrice in Veep), Desean Terry (famoso per The Morning Show) Thomas Hobson (That Girl Lay Lay) e molti altri attori importanti sia nel protagonista che in ruoli di supporto.

Moments vede alla produzione Aaron Lewis e Tawan Bazemore alla direzione alla fotografia. Confermato Carlton Jordan come produttore esecutivo.