Theo James: 5 curiosità sull’attore che non sapevi

L’attore Theo James, 38 anni, ha conquistato i fan in ogni suo personaggio interpretato. Dalla serie Divergent alla Sanditon. Abbiamo raccolto 5 curiosità sull’attore che sicuramente non conoscevi.

James caratterialmente è timido e non ama stare al centro dell’attenzione. Il suo essere introverso lo si vede anche nel fatto che sia poco social e la sua persona non è quasi mai al centro di tabloid, per scandali o gossip. Raccogliere i segreti e i suoi interessi risulta complesso, ma noi abbiamo raggruppato qualche curiosità simpatica sull’attore.

È appassionato della saga di Harry Potter e de Il Signore degli anelli

In un’intervista al magazine GQ Theo James ha dichiarato di essere un grande follower di due saghe del genere fantasy. Ridendo, ha anche aggiunto che:

“Da giovane probabilmente facevo finta di leggere Sartre o qualcosa del genere, ma per me c’erano solo Harry Potter e Lord of the Rings“.

In un mondo alla Divergent, lui sarebbe sicuramente un Intrepido

Theo James non soffre di vertigini e non teme alcuna cosa. Se potesse abitare in un mondo alla Divergent, lui sarebbe un Intrepido. “Sicuramente sarei un Intrepido perchè loro possono fare quel che vogliono e si divertono un sacco. Possono bere, mangiare quello che vogliono e le ragazze lì sono le più belle”.

Ha una laurea in scienze umanistiche filosofiche

Quando il cinema era solo un sogno, James aveva una passione e una sola passione: la filosofia. Così, ha conseguito il titolo alla Nottingham University. “Volevo pormi tante domande, e discutere del significato della vita”. Oggi sfrutta la filosofia per avvicinarsi ai suoi personaggi nel profondo, ponendo le giuste domande.

Nella sua carriera è anche un doppiatore

James ha una visione a tutto tondo del mondo cinematografico. Non a caso, è anche doppiatore. La sua voce, calda, profonda e chiara, recentemente, ha doppiato Rek’yr, The Dark Crystal: Age of Resistance, ha prestato la sua voce per il personaggio di Hector in Castlevania (disponibile su Netflix) per tre stagioni. Nel suo curriculum da doppiatore c’è anche la serie tv The Witcher.

Ha partecipato a un episodio di Downton Abbey

Theo James, qualche annetto fa, ha interpretato il personaggio di Kemal Pamuk, diplomatico turco, nella prima stagione di Downton Abbey, la serie tv andata in onda dal 2010 al 2015, di genere drammatico.

Il personaggio di Kemal è morto dopo aver dormito con il personaggio di Lady Mary ( interpretata da Michelle Dockery).