Servant, dal 13 gennaio su Apple TV l’ultima stagione della serie di M. Night Shyamalan

Dal 13 gennaio è disponibile su Apple Tv la quarta stagione di Servant, serie thriller di M. Night Shyamalan.

M. Night Shyamalan ha dato ancora prova di sé con un nuovo prodotto. Questa volta non è un film, ma una serie tv, Servant. Dal 13 gennaio è disponibile su Apple TV e le precedenti tre stagioni hanno già riscosso un buon successo.

M. Night Shyamalan ha iniziato a farsi conoscere come regista nei primi anni duemila con alcuni dei film che sono entrati a far parte della storia del cinema. Uno dei più popolari è senza dubbio Il sesto senso, che ha mostrato il tocco dell’autore per la prima volta: il colpo di scena alla fine del film.

Nel corso degli anni il regista ha girato diverse pellicole, ma non tutte hanno replicato lo stesso successo del thriller. Alla fine, negli ultimi anni è tornato alla ribalta con la saga di Split.

Il regista indiano però non lavora solo sulle pellicole, ma anche sulle serie tv. Avete già visto Servant? È una serie thriller con episodi di trenta minuti, che si concentra su una giovane famiglia americana che assume una inquietante baby sitter che presto stravolge le loro vite.

Servant 4, le dichiarazioni di M. Night Shyamalan

Servant è ormai arrivata alla quarta stagione e il produttore è molto fiero dei risultati ottenuti. Il suo obiettivo, infatti, è sempre stato coinvolgere al massimo lo spettatore e sorprenderlo il più possibile. Questa volta, però, è stato particolarmente difficile portare a termine il lavoro a causa degli altri impegni: “Non so delegare” ha ammesso. “È come fare due sport insieme“.

Ha poi parlato dell’importanza dell’esperienza dello spettatore, che “deve usare la propria immaginazione per completare quello che vede sullo schermo, senti un rumore devi immaginarti quello che potrebbe essere“.

Anche il cast è soddisfatto di questa terza stagione. Per esempio, Tobey Kebbel, che interpreta il personaggio di Sean, ha spiegato che non immaginava che la serie potesse addirittura migliorare dopo la terza. Anche la terza stagione, infatti, era piaciuta molto, soprattutto per il finale, che era davvero folle e chiudeva un cerchio in modo soddisfacente.

Questa stagione sarà anche l’ultima e M. Night Shyamalan ha già detto che chiudere il cerchio è stato molto triste. Anche gli attori, per quanto tristi, sono soddisfatti del risultato finale, sia a livello di trama sia per il proprio percorso professionale. Il finale è previsto per il 17 marzo.